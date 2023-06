Policja potwierdziła przyczynę zgonu artysty. Mężczyzna został odnaleziony martwy w swoim domu w południowej części stolicy Korei Południowej, Seulu.

Kim był Choi Sung-bong? Zasłynął występem w "Mam talent"

Wokalista Choi Sung-bong zdobył sławę dzięki występowi w koreańskiej edycji "Mam talent" w 2011 roku. Oryginalne nagranie z jego wykonania "Nella Fantasia" na Youtube obejrzano prawie 175 mln razy.

Pod wrażeniem talentu uczestnika był nawet Justin Bieber, a w mediach okrzyknięto go "koreańską wersją Susan Boyle". W programie ostatecznie Sung-bong zajął drugie miejsce. To otworzyło mu drzwi do kariery.



Reklama

Podpisał kontrakt z wytwórnią płytową Bong Bong Company. Niedługo później mężczyzna opublikował swoje wspomnienia, w których pokazał swoją inspirującą podróż od biedy do sławy.

Sung-bong został oddany do domu dziecka, kiedy miał trzy lata. Uciekł stamtąd przed przemocą i żył na ulicy. Próbowały zwerbować go seulskie gangi, ale, jak sam przyznawał, bezskutecznie. Pomocną dłoń wyciągnęły do niego lokalne kościoły i organizacje charytatywne. Nauczył się pisać i czytać, pracował jako robotnik. Potem zgłosił się do "Mam talent".



Afera z wyłudzeniem pieniędzy zniszczyła mu karierę

Popularność wokalisty załamała się w 2021 roku. Mężczyzna w tamtym czasie ogłosił, że choruje na raka. Rozpoczął też zbiórkę pieniędzy na leczenie. Szybko jednak okazało się, że mężczyzna jest zdrowy całkowicie zdrowy, a za pomocą zbiórki wyłudzał pieniądze.

Wokalista w odniesieniu do afery opublikował nagranie, w którym przepraszał wszystkich oszukanych, swoje czyny nazwał "głupimi błędami" i obiecał zwrócić wszystkie pieniądze.

Wideo [Korea's Got Talent] tvN 코리아 갓 탤런트 Ep.1 Sung-bong Choi!!!.avi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli potrzebujesz pomocy, porozmawiaj otwarcie o problemach z osobą, której ufasz, zadzwoń 116 123 lub 116 111 lub wejdź na stronę www.pokonackryzys.pl.