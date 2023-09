Gabriel Henrique to pochodzący z Brazylii 27-letni wokalista. Popularność w sieci przyniosły mu nagrania, które publikuje na TikToku. Piosenkarz zachwyca w nich internetową społeczność swoimi wersjami utworów Celine Dion i Mariah Carey.

W 2019 roku Henrique wziął udział w brazylijskim programie Raula Gila, gdzie również zaprezentował swoje umiejętności wokalne, śpiewając "My All" Carey.

Do USA przyjechał po raz pierwszy w życiu, by wziąć udział w "Mam talent" . Podczas eliminacyjnych przesłuchań podbił serca jurorów i widowni w przeboju "Run To You" Whitney Houston - do tego stopnia, że Sofia Vergara postanowiła nacisnąć Złoty Przycisk, dający wokaliście bezpośredni awans do półfinałów.



"Mam talent": Gabriel Henrique zachwyca. Wygra program?

19 września odbył się ostatni z pięciu półfinałów (wyniki głosowania zostaną opublikowane 20 września). W każdym z nich wzięło udział 11 uczestników, a do finału awansuje tylko najlepsza dwójka. Jednym z faworytów wydaje się być właśnie Gabriel Henrique, który wykonał "Something Beautiful" Jacoba Banksa.



"Jesteś aniołem. Zdecydowanie jesteś gwiazdą. Jestem przekonana, że ludzie będą na ciebie głosowali, bo ja miałam ciarki" - powiedziała Sofia Vergara.

Simon Cowell podkreślił, że oryginalna wersja "Something Beautiful" jest jedną z jego ulubionych piosenek, ale Gabriel rozłożył go na łopatki. "Masz niesamowity talent. To było po prostu niesamowite, co właśnie usłyszeliśmy" - dodała Heidi Klum.

Wideo Gabriel Henrique STUNS with "Something Beautiful" by Jacob Banks | Qualifiers | AGT 2023

Internauci komentują, że oglądali występ Gabriela we łzach. "Zasługuje na zwycięstwo, bo jest jednym z najwspanialszych wokalistów na świecie", "Talent z niebios", "Fenomen", "Bardzo rzadki dar" - czytamy.