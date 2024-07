13-letnia Mia Soleil Sanchez do "Mam talent" przyjechała z miejscowości Franklin w New Jersey. Młoda wokalistka zanim spróbowała sił w telewizji, brała udział w wielu konkursach muzycznych, gdzie zajmowała czołowe lokaty.



W 2023 roku wygrała bilet na koncert Olivii Rodrigo, zachwycając słynną trenerkę wokalną Cheryl Porter.

Niesamowite wykonanie przeboju Billie Eilish w "Mam talent". Co zaskoczyło Simona Cowella?

Aby zrobić wrażenie na jurorach, Mia Soleil Sanchez wybrała do wykonania przebój Billie Eilish "Happier Than Ever". Udało jej się to w stu procentach. Publiczność zgotowała jej owacje na stojąco. Ze swojego miejsca wstała też Heidi Klum.

"Twoje imię i nazwisko będzie zapamiętane przez ludzi. Uwielbiam w tobie wszystko i myślę, że świat cię pokocha" - stwierdził Howie Mandel. "Jesteś słodką i odważną małą damą. Myślę, że poszło ci znakomicie" - dodała Klum. "Jesteś gwiazdą" - rzuciła krótko Sofia Vergara.

"Rosłaś razem z tą piosenką i to nie jest łatwe. To oznacza, że masz talent, smak i wiesz, co robisz. Podobało mi się to, co zobaczyłem" - podsumował Simon Cowell.

Gdy juror ogłosił, że dojdzie do głosowania, doszło do zaskakującej sytuacji. "Czy mogę dać jej swoje drugie TAK?" - zapytał Howie Mandel, co całkowicie zbiło z tropu Cowella.

"Wiem, że na pewno ktoś jeszcze da tu TAK" - komentował Howie. W końcu zrobiła to Sofia Vergara, potem dołączyła reszta jury, a 13-latka przeszła jednogłośnie do kolejnego etapu.