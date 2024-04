Występ Pana Savyana w programie "Mam talent" wywołał spore emocje. Gwiazdor polskiej sieci ostatnich miesięcy oraz niedoszły uczestnik Eurowizji 2024 przed jurorami wykonał swój wiralowy hit "W kolorku amaretto" (sprawdź) . Oryginalny teledysk ma ponad 2,1 mln odsłon.

Piosenka uczestnika szczególnie nie przypadła do gustu Julii Wieniawie, która porównała ją do disco polo. Mocno niezadowolona była też Agnieszka Chylińska, która z zażenowania odwracała głowę. Obie jurorki chciały przerwać występ uczestnika, wciskając czerwony przycisk. Ostatecznie Chylińska zmieniła zdanie, głosując na "tak".

Reklama

Wideo PAN SAVYAN - W KOLORKU AMARETTO (NAJBARDZIEJ OFFICIAL VIDEO)

"Mam talent": Pan Savyan odpowiada Julii Wieniawie

"Zastanawiam się, jaki jest twój odbiorca tej muzyki" - ten fragment wypowiedzi Julii Wieniawy z programu Pan Savyan zestawił z nagraniami ze swoich koncertów, na których licznie obecna publiczność chóralnie śpiewa z nim jego piosenki.

"To dość filozoficzne pytanie... Nadchodzące spotkania w poszukiwaniu odpowiedzi: 20.04 Sopot, klub Joy; 27.04 Kraków, klub Diva" - napisał wokalista, zapraszając na swoje nadchodzące występy.

Instagram Rolka Rozwiń

Wpis na Instagramie pojawił się tego samego dnia, kiedy w "Mam talent" ogłoszono listę 40 półfinalistów. Pana Savyana ostatecznie zabrakło w tym gronie, co mocno zdziwiło internautów i widzów show TVN-u.



"Julia może czas zastanowić się trochę nad tym jaki jest Twój odbiorca i gdzie on w ogóle jest. pan Savyan nie musi szukać publiczności, my na niego czekaliśmy", "Ciekawy jestem jaki jest odbiorca jej muzyki", "Odbiorca jest człowiekiem, który chce się bawić i nie ma kija w dupie. W przeciwieństwie do pani Julii :)", "Nie przejmuj się, dajesz czadu, a ta pani się nie zna" - czytamy w komentarzach zachwyconych fanów, wśród których znaleźli się m.in. Julia Kamińska i KaCeZet.

Pan Savyan obecnie promuje nowy singel "Retrogradacja Merkurego" ( sprawdź! ).



Kim jest Pan Savyan? "W kolorku amaretto" to hit internetu

Pan Savyan to piosenkarz i komik, który wyróżnia się w gatunku komediowego popu. Swoją karierę rozpoczął w Polsce w 2023 roku (wcześniej występował m.in. w ukraińskim "Mam talent") i pomimo faktu, że polski nie jest jego językiem ojczystym, jego nagrania z TikToka zdobywają miliony odsłon. Na tej platformie ma ponad 41 tys. obserwujących, a jego nagrania zebrały prawie 900 tys. polubień. Jak sam zaznacza, jego celem jest występ na PGE Narodowym w Warszawie.

Wokalista pochodzi z Białorusi, a kilka ostatnich lat spędził w Kijowie (Ukraina). Jego babcia od strony ojca miała polskie pochodzenie.