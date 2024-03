Na antenę TVN powróciła 15. edycja "Mam talent". Popularny show przeszedł spore zmiany - ze starej ekipy w składzie jury pozostała tylko Agnieszka Chylińska. U jej boku pojawią się Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (dotychczas prowadzący "Mam talent"). Jako nowi prowadzący pojawili się Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski z Radia Eska.

Przypomnijmy, że Wieniawa i Prokop zastąpili aktorkę Małgorzatę Foremniak (w jury zasiadała od samego początku, czyli 2008 r.) i tancerza Jana Klimenta.

"Mam talent": Szaleństwo na scenie. Kim jest autor hitu "Cza-Cza z Karpacza"?

Za nami drugi odcinek - wśród 12 uczestników znalazł się Sebastian Piórecki, który zaprezentował autorską piosenkę "Cza-Cza z Karpacza" ( sprawdź! ). Choć Chylińska z Prokopem szybko podchwycili konwencję ("Chyba się starzeję, ale mi się podobało" - stwierdziła Chylińska), czerwony przycisk na "nie" wcisnęła Julia Wieniawa.



"Powiem tak, bardzo doceniam dziewczyny, które ratowały ten występ. No słuchaj, to nie jest moja muzyka zupełnie, więc... I''m sorry. Ja jestem na nie" - powiedziała jurorka, ale jej słowa zostały wybuczane przez publiczność w studiu.

Uczestnik postanowił jednak przekonać do siebie Wieniawę, proponując że wykona "Cza-Czę z Karpacza" tylko z gitarą akustyczną. Koniec końców mu się to udało, a na scenę wparowali jurorzy razem z prowadzącymi.

Wspomniana "Cza-Cza z Karpacza" to piosenka z 2021 roku. Towarzyszący jej teledysk ma ponad 200 tys. odsłon.

"Mam talent" - kim jest Sebastian Piórecki?

Jak czytamy na stronie tvn.pl, Sebastian Piórecki, który zdecydował się spróbować swoich sił w "Mam talent" ukończył technikum budowlane we Wrocławiu. Później podjął studia na ROE i kierunku "organizacja eventów". W trakcie studiów miał dość osobliwe zajęcie - wymyślał hasła reklamowe, które wysyłał na konkursy konsumenckie w formie piosenek.

Nie może więc dziwić bardzo zaraźliwy charakter przeboju Pióreckiego. Poza tym miał kilka możliwości zaistnienia w branży muzycznej, pojawił się m.in. na nagraniach piosenki grupy Hurt, a także grał na gitarze na albumie duetu Sokół & Pono. Wraz z perkusistą De Mono nagrał album, ale był także uczestnikiem m.in. 2. edycji "Śpiewajmy razem. All Together Now" w Polsacie (wykonał tam piosenkę "Peggy Brown" Myslovitz). W 2022 roku wygrał program "Szansa na sukces" wykonując utwór "Chodź, przytul, przebacz" Andrzeja Piasecznego.