Steel Panther byli jedną z pierwszych sensacji nowego sezonu "Mam talent" w USA. Grupa wykonała utwór "Eyes of the Panther" pochodzący z jej debiutanckiego albumu "Feel the Steel".



"Owacja na stojąco, a jeszcze nic nie zrobiliście" - dziwił się przed występem Simon Cowell. Reakcje po występie nie dawały cienia wątpliwości - jurorzy oklaskiwali kwartet na stojąco. Formacja jednogłośnie przeszła do półfinału.

Steel Panther w półfinale "Mam talent". Kolejny występ porwał publikę

W kolejnym etapie "Mam talent", tym razem odbywającym się już na żywo, grupa wykonała utwór "Death to All But Metal". Zespół koncertujący na całym świecie (w Polsce wystąpili w czerwcu 2022 roku) nie miał najmniejszych problemów z pokazaniem się odpowiednio dobrze na scenie, co docenili jurorzy.

"Uwielbiam, jak porywacie scenę, brzmicie znakomicie, uwielbiam też jak wyglądacie" - komentowała podekscytowana Heidi Klum. "Ameryka was pokocha i na to zasługujecie" - dodała Sofia Vergara.

"Bierzecie to na poważnie, robicie to od dawna i to widać, ale też nie bierzecie siebie na poważnie, co mi się podoba. Jesteście jak KISS. To na razie mój ulubiony występ na żywo w tym sezonie" - chwalił występ Simon Cowell.

"Jesteście 10 występem dziś, a tylko dwóch wykonawców przejdzie dalej. Głos należy do widzów, ale moim zdaniem powinniście być w finale" - stwierdził Howie Mandel.

Wideo Steel Panther ROCKS the stage with "Death to All But Metal" | Qualifiers | AGT 2023

Kim są Steel Panther?

Steel Panther zaczynali od występów w niewielkich klubach Los Angeles, podczas których parodiowali metalowe hity lat 80., a stali się marką znaną na całym świecie. Amerykanie najpierw działali jako Metal Shop, później występowali pod szyldem Metal Skool, a od 2008 roku podbijają serca fanów jako Steel Panther.

Dyskografia Steel Panther liczy sześć studyjnych albumów. Grupa zadebiutowała dziełem "Feel the Steel" w 2009 roku. Kolejno w ręce amatorów piosenek spod znaku glam i heavy metal, hard rock oraz comedy rock trafiały: "Balls Out" (2011), "All You Can Eat" (2014), "Lower the Bar" (2017), "Heavy Metal Rules" (2019) i "On the Prowl" (2023).

W szeregach Steel Panther udzielają się: Michael Starr (wokal), Satchel (gitary) i Stix Zadinia (instrumenty perkusyjne i klawiszowe). W lipcu 2021 r. ogłoszono, że z zespołem pożegnał się basista Lexxi Foxx, który występował od początku. Na koncertach muzyków wspierali m.in. Rikki Thrash i Rikki Dazzle, ale grupa podkreślała, że szuka nowego basisty na stałe. Pod koniec 2022 r. w trakcie przesłuchań do finału dostało się 10 kandydatów, a posadę objął ostatecznie Joe "Spyder" Lester.

Zespół wyróżnia się obscenicznymi tekstami i wizerunkiem nawiązującym do zespołów glam metalowych z lat 80., a na większość teledysków nałożone są ograniczenia wiekowe.