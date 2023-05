MB14, czyli Mohammed Belkhir to 28-letni wokalista, raper i beatboxer. Francuzki artysta tworzy muzykę głównie za pomocą swojego głosu i niewielkiej konsoli, która pomaga zapętlać mu wytworzone przez siebie dźwięki.

Belkhir nie jest też osobą anonimową. Był w czołówce na mistrzostwach beatboxerów w 2016, 2017 i 2019 roku.

W 2016 roku MB14 postanowił spróbować swoich sił we francuskim "The Voice" i jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę. Uczestnik w czwartej edycji show trafił do drużyny Miki, dotarł do finału i zajął w nim drugie miejsce, przegrywając jedynie z Slimanem Nebchim.

Reklama

MB14 w "Mam talent". Jurorzy pytają, gdzie się przed nimi ukrywał?

"Oglądam ' Mam talent' od dawna i pamiętam, że dzięki niemu zdobyłem sporo inspiracji i pomyślałem, że pewnego dnia też spróbuję. Wszystko, co zaraz usłyszcie to mój głos" - mówił beatboxer.



Gdy MB14 zaczął tworzyć kolejne dźwięki jedynie za pomocą swoich ust i gardła, jurorzy byli pod ogromnym wrażeniem. Początkowo nie dowierzali, że uczestnik jest w stanie wydawać z siebie takie brzmienia.

"To on to robi? - dopytywała Alesha Dixon. Siedzący obok niej Simon Cowell występ oglądał całkowicie "zahipnotyzowany".

Chwilę później wykonawca dołożył do swoich dźwięków bit oraz zaczął rapować, czym porwał całą widownię. Gdy skończył, prowadzący Ant & Dec nie czekali na komentarze jury i pobiegli wcisnąć Złoty Przycisk.

Dopiero potem jurorzy wydali swoje opinie. "To jest właśnie siła muzyki, która cię chwyta i sprawia, że chcesz tańczyć" - mówił Bruno Tonioli.

"Jesteś fenomenalny. Nie mieliśmy dotychczas nikogo takiego w programie. Byłeś fenomenalny" - dodała Alesha jeszcze raz. "Gdzie się chowałeś? To bez znaczenia, ale powinniśmy o tobie słyszeć, bo to było niesamowite" - skomentował Cowell.

"Nie spodziewałem się Złotego Przycisku" - mówił już po zejściu ze sceny MB14. W komentarzu pod występem napisał natomiast: "Dziękuję. Stwórzmy tą historię razem".