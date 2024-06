Dee Dee Simon do "Mam talent" przyjechała z Oakland w Kalifornii. Jest pielęgniarką pracującą w Więzieniu Stanowym w San Quentin. Kobieta wyznała, ze pracuje tam od 19 lat. W międzyczasie oprócz pracy, stara się śpiewać.

Uczestniczka zdradziła, że gdy pierwszy raz zaśpiewała dla więźniów, wybuchły zamieszki w zakładzie karnym i musiała potem pomagać strażnikom opatrywać poturbowanych.

Dee Dee dodała, że nie informowała nikogo z pracy, że zamierza wystąpić w "Mam talent". Wiedziała jedynie jej najbliższa rodzina.

"Nie widzę się w innym miejscu poza tym. (...) Zawsze dochodziłam do drzwi swojej kariery, ale nigdy nie potrafiłam ich otworzyć, bo zawsze coś wypadało. Moim marzeniem jest w końcu przejść przez nie" - stwierdziła.



Wyjątkowy występ w "Mam talent". Jurorzy aż wstali z miejsc! Polały się łzy

Dee Dee Simon wykonała dla jury utwór "And I'm Telling You I’m Not Going", który w przeszłości wykonywała Jennifer Holiday. Jej wykonanie wprawiło w osłupienie jurorów.

Ci patrzyli z niedowierzaniem, jak nieśmiała z początku pielęgniarka, stała się znakomitą wokalistką. Dee Dee zrzuciła po chwili buty ze stóp, a na koniec występu prawie położyła się na scenie.

Mocno poruszony występem był Howie Mandel, który przez większość czasu słuchał uczestniczki na stojąco. Na koniec owacjami na stojąco artystkę nagrodziło całe jury, a Simon Cowell podniósł jedynie ręce jako wyraz podziwu. Odwrócił się też do widowni, aby zachwycać się razem z nimi.

"To było spektakularne. To wypływa prosto z twojej duszy. Pięknym darem było usłyszeć cię dzisiaj" - podsumował Sofia Vergara.

"Myślę, że jesteś jedną z najlepszych wokalistek, jakie mieliśmy w tym sezonie. To było niezwykłe, budowałaś napięcie i byłaś coraz lepsza. A potem zdjęłaś buty i położyłaś się prawie na scenie. Dałaś nam całą siebie. Widać, jak bardzo tego chcesz" - dodała Heidi Klum.

"W końcu przeszłaś drzwi, o których wspominałaś. Jesteś na wolności. Witamy w świecie, w którym zasługujesz, aby być" - mówił Howie Mandel.

"Nie ma niczego bardziej frustrującego od tego, że masz talent, który nie może być usłyszany. Obiecuję ci, że jutro rzeczy staną się lepsze. Myślę, że zainspirujesz wiele osób" - stwierdził Simon Cowell, a uczestniczka po tych słowach zalała się łzami.

Dee Dee Simon jednogłośnie przeszła do kolejnego etapu. Nagranie z jej występu obejrzano prawie milion razy.