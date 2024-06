Sky Elements to grupa zajmująca się pokazami świetlnymi dronów oraz pirotechniką. Ich siedziba znajduje się w Dallas w stanie Teksas. Tym razem projekt postanowił zaprezentować swój show w "Mam talent".

Już na starcie zapowiedzieli, że od tygodni pracowali nad tym, aby zaprezentować specjalne widowisko dla jurorów. Jednak dodali, że nie są go w stanie pokazać w budynku i zaprosili jury na zewnątrz.



Na świeżym powietrzu grupa przygotowała pokaz, jakiego w "Mam talent" jeszcze nie widziano. Nie zabrakło też polskiego epizodu. Do widowiska użyto piosenki "Rocket Man" Eltona Johna w wersji wykonywanej przez Polkę Sarę James w półfinale w 17. sezonu "Mam talent"!

Gdy piosenka i cały pokaz dobiegł końca, jurorzy byli pod ogromnym wrażeniem. Zwłaszcza Simon Cowell, który oniemiał z wrażenia.



"To było epickie. Musielibyście zobaczyć twarz Simona. To wyglądało jak lądowanie na księżycu, to był podobny poziom ekscytacji. To był mały krok dla was, ale ogromny dla 'Mam talent'" - mówił Howie Mandel.

"Wyglądało to jak inwazja kosmitów. Macie ogromną wyobraźnie, musieliście wszystko dokładnie zaplanować" - chwaliła występ Heidi Klum. "Zaparło mi dech w piersiach. Nie miałam pojęcia, że można robić takie rzeczy za pomocą dronów. To było spektakularne. Szkoda, że nie wiedziałam o tym pokazie, to przyprowadziłabym znajomych" - komentowała Sofia Vergara.

"Sposób w jaki opowiedzieliście historię za pomocą muzyki, bez względu czy ma się trzy lata czy sto lat, myślę, że wszyscy was pokochają" - dodał Simon Cowell.

"Często mówimy tu o zasadach, ale nie mamy ich zapisanych w żadnym kodeksie. Zrobię więc to" - rzucił Cowell, po czym wcisnął swój drugi Złoty Przycisk.

W szoku była reszta jury, a także produkcja, która przerwała na chwilę kręcenie programu. "Simon, co ty wyprawiasz" - pytano Cowella. "Nigdzie w zasadach nie ma opcji, że nie możemy tego zrobić" - tłumaczył.

Ostatecznie wyrażono zgodę na decyzję Cowella, jednak dla sprawiedliwości każdy z jurorów również otrzymał po dwa Złote Przyciski.

Sara James komentuje zaskakujący występ w "Mam talent". Chodzi o jej wykonanie!

Nagranie obejrzano na Youtube ponad pół miliona razy. Nie umknęło uwadze również Sarze James, której głos można było słyszeć podczas występu.

"Moja półfinałowa piosenka w nowym sezonie 'Mam talent' i to Golden Buzzer od Simona Cowella. Zobaczcie ten piękny występ. Wrzucam wam wspomnienia z mojego Złotego Przycisku i fragment występu chłopaków - Panowie trzymam za was kciuki, jesteście niesamowici" - napisała James.