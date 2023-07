Do sieci trafiła zapowiedź najnowszego odcinka "Mam talent" w USA. Wśród uczestników, którzy wzięli udział w castingu znalazł się chór 82. Dywizji Powietrznodesantowej z USA.

Jest to jedna z najsłynniejszych amerykańskich dywizji. Jednostka ta znajduje się w ciągłej gotowości bojowej i może zostać zrzucona przy wykorzystaniu spadochronów w dowolne miejsce na świecie wraz z całym wyposażeniem. Dywizja ta stanowi filar sił szybkiego reagowania Armii Stanów Zjednoczonych. Ich miejsce stacjonowania do Fort Bragg w Północnej Karolinie.



W "Mam talent" pojawili się członkowie chóru założonego przy dywizji. "Reprezentujemy 19 tys. kobiet i mężczyzn" - mówił jego lider - Gilbert - który wprost przyznał, że do programu przyszli, aby wygrać.

Chór żołnierzy oczarował milion internautów! Zrobili to dla zmarłego przyjaciela

"W zeszłym tygodniu straciliśmy jednego z nas, specjalistę Elijaha Crawforda. Dedykujemy mu ten występ i wszystkim żołnierzom, którzy zmarli przed nim" - mówił jeden z uczestników.

Grupa po marszowym wstępie przeszła w bardziej rozrywkowy ton i wykonała utwór "My Girl" grupy The Temptations, zaskakując jurorów oraz publiczność.

Występ chóru obejrzano na Youtube w niecałą dobę ponad 1,3 miliona razy.

