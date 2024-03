W sobotę na antenę TVN powróci 15. edycja "Mam talent". Popularny show przeszedł spore zmiany - ze starej ekipy w składzie jury pozostała tylko Agnieszka Chylińska. U jej boku pojawią się Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (dotychczas prowadzący "Mam talent"). Rolę prowadzących przejmą Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski z Radia Eska.

Reklama

Przypomnijmy, że Wieniawa i Prokop zastąpili aktorkę Małgorzatę Foremniak (w jury zasiadała od samego początku, czyli 2008 r.) i tancerza Jana Klimenta.

Tego Chylińska po młodej uczestnicce się nie spodziwała. "Zatkało mnie"

8-letnia Ada weszła na scenę z pluszowym misiem Gustawem. Agnieszka Chylińska wypytywała ją o jej ulubione rzeczy oraz chodzenie do szkoły. Pierwsze zaskoczenie jurorzy przeżyli, gdy Ada powiedziała, że będzie grała na perkusji.



Po kilku sekundach, gdy w tle leciał podkład utworu "Barbie Girl" Aquy, Ada pokazała, że ma na sobie koszulkę zespołu Spliknot i w rytm metalu zaczęła grać na perkusji. To całkowicie zaskoczyło jurorów. "Czegoś ty ja nauczył" - krzyczał do ojca uczestniczki Jan Pirowski. "Ja nie mogę" - mówiła na sam koniec Chylińska.



"Musimy zacząć naszą rozmowę jeszcze raz" - zagadała jurorka, a potem dowiedziała się, że Ada na perkusji gra od ponad dwóch lat. "Zatkało mnie. Absolutnie mnie zatkało. A kiedy tak się dzieje, to pałeczkę przejmuje Marcin Prokop" - podsumowała Agnieszka Chylińska.



Prokop uznał, że występ 8-latki to "najbardziej zaskakująca rzecz, jaką widział do tej pory w tej edycji". "Okazało się, że przed nami stoi prawdziwa rockmanka, prawdziwa młoda artystka" - dodała Julia Wieniawa.



Ada dostała 3xTAK i przeszła do kolejnego etapu.



Kim jest Ala Ada Bujko?

"Ala, która jest uczennicą i pasjonatką perkusji, wyróżnia się swoimi wielowymiarowymi aspiracjami. Choć jej przyszłość ma związek z weterynarią, marzy o otwarciu hotelu dla zwierząt i zostaniu żoną piłkarza. Jej zróżnicowane zainteresowania obejmują nie tylko muzykę, ale także grę w szachy i na konsoli PlayStation. Na perkusji gra od dwóch lat. Uczęszcza na zajęcia do Strefy Perkusistów. Wcześniej grała w piłkę nożną i chodziła na zajęcia z boksu. Pasję muzyczną zaszczepił w niej tata - fan metalu i mocnych brzmień. Oboje z mamą, która nie jest miłośniczką perkusji, wspierają Alę w rozwoju muzycznym" - czytamy na stronie "Mam talent".