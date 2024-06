Do wspomnianej sytuacji doszło w 2018 roku, na krótko przed mistrzostwami świata w Rosji. Na scenie pojawił się Kyle Walker ubrany w okulary przeciwsłoneczne i czapkę, który przedstawił się jako Andrew, a towarzyszył mu komik Jack Whitehall, przebrany za puchar świata i przedstawiający się jako Darren.

Duet zaprezentował się jurorom jako projekt Two Guys, One World Cup. Piłkarz Manchester City zaczął rapować, a jego kolega ze sceny próbował tańczyć w stroju pucharu. Jednak szło im tak nieudolnie, że trzech jurorów wcisnęło czerwony przycisk, aby zakończyć występ.



Kyle Walker w "Mam talent". Co tam robił?

Niezruszony pozostał jedynie Simon Cowell , który twierdził, że się świetnie bawił. "Nie wiem, co się stało, bo ja bawiłem się świetnie" - dodał.



"Wcisnąłem przycisk, bo po pierwsze to nie był rap, a po drugie musicie popracować nad swoją choreografią" - mówiła David Walliams. Po tych słowach Whitehall i Walker ujawnili swoje tożsamości, czym zaskoczył jurorów. Zdumiona była przede wszystkim Alesha Dixon, która kilka chwila wcześniej kpiła z angielskich piłkarzy.

"Poznałem się na prawdziwym talencie" - przyznał Cowell.

Kyle Walker na Euro 2024 w Niemczech

Prawy obrońca Manchesteru City, Kyle Walker to etatowy reprezentant Anglii. Na krótko przez startem mistrzostw Europy trener Gareth Southgate wyznaczył go na wicekapitana drużyny (zastąpił na tej funkcji nieobecnego na turnieju Jordana Hendersona). Do tej pory w dorosłej reprezentacji zagrał 83 razy, zdobywając jedną bramkę (strzelił ją Ukrainie podczas eliminacji do Euro 2024 na stadionie we Wrocławiu).