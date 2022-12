W tym roku Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbyła się 11 grudnia w Erywaniu, stolicy Armenii. W zeszłym roku w Paryżu triumfowała Malena z utworem "Qami Qami", która wyprzedziła Sarę James z Polski ("Somebody"). Do tej pory Polska dwukrotnie wygrała konkurs - Roksana Węgiel w 2018 r. ("Anyone I Want to Be") i Viki Gabor w 2019 r. ("Superhero").



W tym roku w Eurowizji Junior rywalizowali przedstawiciele 16 krajów. Po 16 latach nieobecności zobaczymy reprezentanta Wielkiej Brytanii (Freya Skye z utworem "Lose My Head"). Konkurs odbył się w Kompleksie Sportowo-Koncertowym im. Karena Demircziana w Erywaniu.

Laura Bączkiewicz z Polski walczyła o zwycięstwo na Eurowizji Junior 2022

Konkurs rozpoczął się od piosenki "Spin The Magic", która promuje tegoroczną Eurowizję Junior. Wykonali ją uczestnicy tegorocznej Eurowizji (w oryginale wykonywana jest przez zwyciężczynię Eurowizji Junior z 2021 roku - Malena). Zmagania młodych wokalistów rozpoczęła Holenderka Luna z piosenką "La Festa".



Reprezentująca Polskę Laura Bączkiewicz wystąpiła jako druga i zaśpiewała piosenkę "To the Moon", której główne przesłanie brzmi "Nie bój się marzyć, śmiało wyżej patrz".



Konkursowy występ Laury rozpoczął się i zakończył nagranym krótkim fragmentem wideo (nowość w występie Polaków). Na wizualizacjach oraz na nakładkach zobaczyliśmy kadry planet i kosmosu, a także można było doświadczyć efektów eksplozji. Całość nawiązywała do tematyki kosmosu, zgodnie z tytułem piosenki "To the Moon".

Laura Bączkiewicz na scenie wystąpiła z pięcioma tancerzami. Choreografię stworzył Agustin Egurrola. Reżyserem występu był Konrad Smuga. Tak wyglądał występ Polki na Eurowizji Junior 2022:



Wideo Laura - To The Moon - LIVE - Poland 🇵🇱 - Junior Eurovision 2022

Kim jest Laura Bączkiewicz? Znacie ją z "The Voice Kids"!

Po Polce na scenie pojawili się przedstawiciele Kazachstanu (David Charlin), Malty (Gaia Gambuzza) oraz Włoch (Chanel Dilecta). Jako szósty wystąpił jeden z faworytów do wygranej - Francuz Lissandro z utworem "Oh Maman!". Niedługo swoje utwory zaprezentowały dwie faworytki - Mariam Bigwawa z Gruzji i Sohpie Lennon z Irlandii.

Jako dwunasta na scenie wystąpiła największa faworytka konkursu - Brytyjka Freya Skye. Wokalistka po przyjeździe do Armenii miała problemy zdrowotne, przez co opuściła większość prób. Opuściła też drugą próbe generalną (próbę jurorską), a oceniający otrzymali nagranie Freyi z pierwszej próby generalnej, na której wspomagała się playbackiem. Więcej o sprawie przeczytasz TUTAJ .

Z powodów zdrowotnych na scenie nie pojawiła natomiast wokalistka Serbii - Katarina Savić - widzowie obejrzeli natomiast jej występ z próby generalnej, który zarejestrowano 10 grudnia. Więcej na ten temat przeczytaj POD TYM LINKIEM.

Ostatnie dwa występy należały do kraju-gospodarza Armenii (Nare) oraz Ukrainy (Złata Dziunka). Następnie ruszyło głosowanie widzów.



Viki Gabor na scenie na Eurowizji Junior 2022

W trakcie głosowania na scenie pojawiła się zwyciężczyni z 2021 roku - Malena - z utworem "Can’t Feel Anything" oraz reprezentantka dorosłej Eurowizji z 2022 roku Rosalinn z piosenką "Snap".

Na krótko przed wynikami poprzedni zwycięzcy Eurowizji Junior pojawili się na scenie. Wśród nich znalazła się Viki Gabor. Zabrakło natomiast Roksany Węgiel, która nie mogła pojawić się w Armenii z powodu innych obowiązków zawodowych. Piosenki nieobecnych uczestników wykonywał dziecięcy chór.

Wyniki głosowania Eurowizji Junior 2022. Które miejsce zajęła Polka Laura Bączkiewicz?

W pierwszej kolejności ogłaszane były wyniki głosowania jury. Na miejscu pierwszym według oceny jurorów zameldowała się Francja ze 132 punktami. Polka po głosowaniu jurorów zgromadziła 42 punkty. W głosowaniu publiczności Polska otrzymała 53 punkty, a łącznie reprezentantka Polski zdobyła 95 punktów, a ostatecznie 10. miejsce.



Zwycięzcą okazał się Lissandro z piosenką "Oh Maman!". Młody Francuz otrzymał od widzów 72 pkt, a łącznie 203 i wyprzedził ostatecznie Armenię i Gruzję.

Zdjęcie Finałowa punktacja Eurowizji Junior 2022 /

Eurowizja Junior 2022. Kto komentował konkurs z Polski?

W roli prowadzących Eurowizji Junior 2022 pojawili się Iweta Mukuczian (reprezentantka Armenii na dorosłej Eurowizji 2016 - w Sztokholmie z piosenką "LoveWave" zajęła wtedy 7. miejsce, wyprzedzając naszego Michała Szpaka), Karina Ignatian (reprezentantka Armenii na Eurowizji Junior 2019 w Gliwicach, którą wygrała Polka Viki Gabor) oraz prezenter telewizyjny i komik Garik Papojan. Na scenie pojawił się też specjalny robot o nazwie Robin, który będzie wspierał prezenterów.



Polskim komentatorem był prezenter TVP Aleksander Sikora, który komentował już m.in. dorosłą Eurowizję razem z Markiem Sierockim.