11-letnia Laura Bączkiewicz mieszka w Koninie. Na co dzień uczy się śpiewu w Studiu Piosenki Estradowej Hit. Oprócz muzyki interesuje się również dubbingiem, podkładając głos bohaterom bajek.

Szerszej publiczności dała się poznać w piątej edycji "The Voice Kids". Podczas przesłuchań Bączkiewicz przed trenerami wykonała utwór "Dancing Queen" Abby i odwróciła trzy fotele. Następnie trenerzy rozpoczęli targowanie się o uczestniczkę. Dawid Kwiatkowski, aby przekonać 10-latkę, zademonstrował swoje umiejętności akrobatyczne i zrobił gwiazdę. I to być może ostatecznie przesądziło, gdyż Laura trafiła do drużyny Kwiatkowskiego.

Reklama

Na etapie Bitew wykonała utwór "Dobrze jest, jak jest" i znalazła się w gronie dziewięciu finalistów. W finale można było usłyszeć ją w piosence "Conga".



Jak Laura Bączkiewicz dostała się na Eurowizję Junior 2022?

W 2022 roku Laura Bączkiewicz zgłosiła się do "Szansy na Sukces", które były również eliminacjami do Eurowizji Junior 2022. W finale programu wzięła udział czwórka młodych wokalistów, która została wyłoniona w poprzednich etapach: Natalia Smaś, Aleksander Maląg, Ida Wargskog oraz Laura Bączkiewicz, która jako pierwsza w historii "Szansy na Sukces" do finału dostała się dzięki Złotemu Biletowi.

Program składał się z dwóch części. W pierwszym etapie wokaliści zaśpiewali piosenki, zgodne tematycznie z odcinkiem, w którym wystąpili. O tym, kto przejdzie do dogrywki, zdecydowali widzowie w głosowaniu SMS oraz jury. Uczestnicy zaśpiewali kolejno: "Rain On Me" Ariany Grande i Lady Gagi, "Somebody" Sary James, "Arcade" Duncana Laurence'a oraz "Hold my hand" Lady Gagi.

W ścisłym finale znaleźli się Laura oraz Olek, którzy zaprezentowali utwory przygotowane specjalnie na konkurs. Reprezentantką Polski na Eurowizję Junior 2022 została Laura Bączkiewicz z piosenką "To the moon" / "Lot na księżyc" ( zobacz! ).



Clip Laura To The Moon

Laura Bączkiewicz na Eurowizji Junior 2022

Za utwór "To The Moon" 11-letniej wokalistki odpowiadają Monika Wydrzyńska (tekst) i Jakub Krupski (muzyka). Z kolei klip wyreżyserował Pascal Pawliszewski.

Konkursowy występ Laury rozpocznie się i zakończy nagranym krótkim fragmentem wideo (nowość w występie Polaków). Na wizualizacjach oraz na nakładkach zobaczymy kadry planet i kosmosu, a także doświadczymy efektów eksplozji. Całość ma nawiązywać do tematyki kosmosu, zgodnie z tytułem piosenki "To the Moon". Jak podkreśla portal Eurovoix, Polska jest jak dotąd pierwszym krajem, który zdecydował się na zastosowanie pirotechniki w swoim występie.

Laura Bączkiewicz na scenie wystąpi z pięcioma tancerzami, a choreografię stworzył Agustin Egurrola. Reżyserem występu jest Konrad Smuga.



Eurowizja Junior 2022 - gdzie i kiedy odbędzie się konkurs?

W tym roku Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbędzie się 11 grudnia w Erywaniu, stolicy Armenii. W zeszłym roku w Paryżu triumfowała Malena z utworem "Qami Qami", która wyprzedziła Sarę James z Polski ("Somebody"). Do tej pory Polska dwukrotnie wygrała konkurs - Roksana Węgiel w 2018 r. ("Anyone I Want to Be") i Viki Gabor w 2019 r. ("Superhero").