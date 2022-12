Zamiast występu na żywo widzowie zobaczą wideo nagrane podczas sobotniej próby jurorskiej. Problemy zdrowotne w Erywaniu dotknęły również przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Kazachstanu, Irlandii i Włoch, jednak ich występy nie są zagrożone.

Reklama

Wideo First Look: Katarina Savić - Svet Bez Granica - Serbia 🇷🇸 - Junior Eurovision 2022

Sprawdź tekst piosenki "Svet bez granica" w serwisie Tekściory.pl!

Eurowizja Junior 2022: Zobacz występ Laury Bączkiewicz!

20. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbywa się w Erywaniu, stolicy Armenii. W zeszłym roku w Paryżu triumfowała Malena z utworem "Qami Qami", która wyprzedziła Sarę James z Polski ("Somebody"). Do tej pory Polska dwukrotnie wygrała konkurs - Roksana Węgiel w 2018 r. ("Anyone I Want to Be") i Viki Gabor w 2019 r. ("Superhero").

Za nami już występ reprezentującej Polskę Laury Bączkiewicz z piosenką "To the Moon".

Wideo Laura - To The Moon - LIVE - Poland 🇵🇱 - Junior Eurovision 2022



W roli prowadzących Eurowizji Junior 2022 pojawili się Iweta Mukuczian (reprezentantka Armenii na dorosłej Eurowizji 2016 - w Sztokholmie z piosenką "LoveWave" zajęła wtedy 7. miejsce, wyprzedzając naszego Michała Szpaka), Karina Ignatian (reprezentantka Armenii na Eurowizji Junior 2019 w Gliwicach, którą wygrała Polka Viki Gabor) oraz prezenter telewizyjny i komik Garik Papojan. Na scenie pojawił się też specjalny robot o nazwie Robin, który będzie wspierał prezenterów.

Kim jest Laura Bączkiewicz? Znacie ją z "The Voice Kids"!

Clip Laura To The Moon

Sprawdź tekst utworu "To The Moon" w serwisie Tekściory!



Kolejność startowa uczestników Eurowizji Junior 2022:

1. Holandia: Luna - "La Festa"

2. Polska: Laura - "To The Moon"

3. Kazachstan: David Charlin - "Żer-Ana (Mother Earth)"

4. Malta: Gaia Gambuzza - "Diamonds in the Skies"

5. Włochy: Chanel Dilecta - "BLA BLA BLA"

6. Francja: Lissandro - "Oh Maman!"

7. Albania: Kejtlin Gjata - "Pakëz Diell"

8. Gruzja: Mariam Bigwawa - "I Believe"

9. Irlandia: Sophie Lennon - "Solas"

10. Macedonia Północna: Lara, Jovan i Irina - "Životot e pred mene"

11. Hiszpania: Carlos Higes - "Señorita"

12. Wielka Brytania: Freya Skye - "Lose My Head"

13. Portugalia: Nicolas Alves - "Anos 70"

14. Serbia: Katarina Savić - ‘Svet Bez Granica"

15. Armenia: Nare - "Dance"

16. Ukraina: Złata Dziunka - "Niezłamna (Unbreakable)".