Polska będzie mieć poważne problemy na Eurowizji? Gorzej być nie mogło

Eurowizja 2024 rozpocznie się 7 maja i potrwa do 11 maja. Tegoroczna edycja odbędzie się w Szwecji dokładnie 50 lat po legendarnym zwycięstwie grupy ABBA. W konkursie udział wezmą przedstawiciele 37 państw, w tym m.in. powracającego po ponad 30 latach nieobecności Luksemburga. W stawce zabraknie ostatecznie Rumunii, która wycofała się z konkursu z powodów finansowych.

Polską reprezentantką została Aleksandra Wielgomas, czyli Luna, która Szwecję będzie próbowała podbić piosenką "The Tower". TVP wybrała wokalistkę w ramach wewnętrznych preselekcji. Decyzję podjęło jury w składzie: Kasia Moś, Piotr Klatt, Michał Hanczak, Konrad Szczęsny i Łukasz Pieter.



Mimo że piosenka Luny notuje dobre liczby na Youtube i na Spotify, to jednak bukmacherzy nie są entuzjastycznie nastawieni do polskiej propozycji. Według nich Luna jest dopiero w ostatniej dziesiątce.



Eurowizja 2024: kiedy wystąpi Polska?

Luna wystąpi w pierwszym półfinale (7 maja), a wśród jej konkurentów są m.in. reprezentanci: Chorwacji, Ukrainy, Irlandii, Litwy, Finlandii, Islandii oraz Cypru. Teraz Europejska Unia Nadawców (EBU) i szwedzka telewizja SVT ujawiniły kolejność występów.

Polska reprezentantka za sprawą losowania trafiła do pierwszej połowy koncertu. Z kolei dokładną kolejność określili organizatorzy, biorąc pod uwagę gatunek muzyczny, wygląd prezentacji czy kwestie techniczne.



Luna zaprezentuje się jako szósta, pomiędzy Ukrainą (alyona alyona & Jerry Heil) i Chorwacją (Baby Lasagna). Niestety to bardzo złe wieści dla Polski, bo oba te kraje są uznawane za faworytów do zwycięstwa. "Między młotem a kowadłem", "Martwię się. Niby mamy to potencjalne wsparcie w sąsiadach i Polonii, ale jednak pozycja startowa chyba gorsza być nie mogła" - komentowali fani.