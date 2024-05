Kilka dni temu upłynęło równo 30 lat od zadebiutowania Polski na Eurowizji. W 1994 r. to Edyta Górniak reprezentowała kraj w konkursie. Wystąpiła wtedy w Dublinie z piosenką "To nie ja!", pochodzącą z jej debiutanckiego albumu "Dotyk". Uzyskała 166 punktów, dzięki czemu zajęła drugie miejsce w finale. Przegrała z reprezentantami Irlandii - Paulem Harringtonem i Charliem McGettiganem - którzy wykonali piosenkę "Rock 'n' Roll Kids" i uzyskali o 60 punktów więcej. Jak do tej pory nikomu z polskich reprezentantów nie udało się pobić wyniku Edyty. Najbliżej tego był zespół Ich Troje, który w finale Eurowizji 2003 uplasował się na siódmym miejscu w rankingu.

Plebiscyt na najlepszą polską piosenkę Eurowizji

Z okazji 30-lecia Polski na Eurowizji portal Eurowizja.org zorganizował plebiscyt na najlepszy utwór, który jak do tej pory reprezentował nasz kraj. Od 1994 r. do 2023 r. aż 26 piosenek z Polski wzięło udział w konkursie. Zaczęło się od Edyty Górniak w Dublinie, przez Donatana i Cleo w Kopenhadze, aż do Blanki w Liverpoolu. Dla niektórych utworów Eurowizja okazała się trampoliną do sławy, lecz dla innych niekoniecznie zakończyła się pomyślnie.

Głosowanie zorganizowane przez Eurowizja.org zostało podzielone na trzy części. W jednej z nich jurorami byli profesjonalni dziennikarze eurowizyjni. W drugiej występy oceniała społeczność Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska. Trzecia część głosowania uwzględniała z kolei publiczność zgromadzoną na portalu Eurowizja.org i w grupie Warsaw Calling.

Na kogo głosowali dziennikarze eurowizyjni?

W rankingu stworzonym przez dziennikarzy redakcji Eurowizja.org najwięcej punktów uzyskał Krystian Ochman ze swoim mocnym utworem "River" ( sprawdź ) z 2022 r. Drugie miejsce zajęło "Keine Grenzen - Żadnych granic" autorstwa Ich Troje, które wykonali na Eurowizji 2003. Trzecie miejsce należało do Kasi Moś i jej piosenki "Flashlight" ( zobacz ) z 2017 r.

Faworytem OGAE Polska również okazał się Krystian Ochman. Na drugim miejscu w głosowaniu stowarzyszenia uplasowała się piosenka Anny Marii Jopek z 1997 r. "Ale Jestem". Podium zamykała Justyna Steczkowska z piosenką "Sama", z którą artystka reprezentowała Polskę w 1995 r.

Jaka eurowizyjna piosenka jest najlepsza według fanów konkursu?

W głosowaniu internautów zgromadzono aż 9340 głosów. Najlepszą polską piosenką eurowizyjną według fanów konkursu okazało się "Color Of Your Life" Michała Szpaka z 2016 r. W rankingu ponownie pojawił się Krystian Ochman - tym razem zajął drugie miejsce. Trzeci w kolejności byli Donatan i Cleo z piosenką "My Słowianie - We Are Slavic", którą wywołali wiele kontrowersji w 2014 r.

Ranking piosenek polskich reprezentantów na Eurowizji

Redakcja Eurowizja.org opublikowała na swoim portalu ostateczny ranking, w którym uwzględniła wszystkie 26 polskich utworów eurowizyjnych. Zsumowali wyniki z trzech części głosowań, a w przypadku remisów o wygranej decydowało wyższe miejsce w głosowaniu internautów. Kwalifikacja prezentuje się w następujący sposób: