68. Konkurs Piosenki Eurowizji 2024 po ubiegłorocznym zwycięstwie Loreen odbywa się w Malmö. Szwecja jest gospodarzem konkursu w wyjątkową rocznicę - 50 lat temu triumfowała ABBA z wielkim hitem "Waterloo". W tym kraju konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem; Szwedzi odnoszą też wielkie sukcesy. W sumie reprezentanci tego państwa wygrywali aż siedmiokrotnie, co jest rekordem na równi z Irlandią.

Od zeszłego roku Eurowizja ma uniwersalny slogan "United by Music" (Zjednoczeni muzyką). W roli prowadzących występują prezenterka Petra Mede (prowadziła już Eurowizję 2013 i 2016) oraz kanadyjska aktorka pochodzenia szwedzkiego Malin Akerman (ma w dorobku role w m.in. "Watchmen: Strażnicy", "Narzeczony mimo woli", "Bractwo Bang Bang" i "Rock of Ages").

Poza uczestnikami półfinału, na scenie pojawią się także uczestnicy poprzednich edycji: Eleni Foureira (Cypr 2018), Eric Saade (Szwecja 2011), Chanel (Hiszpania 2022), którzy zaśpiewali na otwarcie.

Eurowizja 2024: Luna z Polski walczy o finał

Dodatkowo zaprezentują się inni przedstawiciele wielkiej eurowizyjnej rodziny: Benjamin Ingrosso (Szwecja 2018), Johnny Logan (trzykrotny zwycięzca z Irlandii - 1980, 1987 i 1992), Elena Paparizou (Grecja 2005), Sertab Erener (Turcja 2003), Charlotte Perrelli (Szwecja 1999).

W tym roku w Malmö Polskę reprezentuje Luna z piosenką "The Tower" ( sprawdź! ). Wokalistka została wybrana głosami wewnętrznej komisji TVP, co wzbudziło gorące dyskusje w gronie fanów konkursu.

1. Silia Kapsis (Cypr) - "Liar"

2. Teya Dora (Serbia) - "Ramonda"

3. Silvester Belt (Litwa) - "Luktelk"

4. Bambie Thug (Irlandia) - "Doomsday Blue"

5. Alyona Alyona i Jerry Heil (Ukraina) - "Teresa & Maria"

6. Luna (Polska) - "The Tower"

7. Baby Lasagna (Chorwacja) - "Rim Tim Tagi Dim"

8. Hera Bjork (Islandia) - "Scared of Heights"

9. Raiven (Słowenia) - "Veronika"

10. Windows95man (Finlandia) - "No Rules!"

11. Natalia Barbu (Mołdawia) - "In the Middle"

12. Fahree feat. Ilkin Dovletov (Azerbejdżan) - "Ozunle Apar"

13. Electric Fields (Australia) - "One Mikali (One Blood)"

14. Iolanda (Portugalia) - "Grito"

15. Tali (Luksemburg) - "Fighter".

