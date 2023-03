Przypomnijmy, że pod koniec lutego podczas preselekcji w TVP Blanka (posłuchaj!) została wybrana na reprezentantkę Polski na Eurowizję 2023, która odbędzie się w Liverpoolu.

Sam wybór odbył się jednak w mocno kontrowersyjnych okolicznościach, a fani przegranego Janna (zobacz!) zaczęli naciskać na TVP, aby odwołali Blankę i wysłali ich faworyta. Wątpliwości zgłaszali również m.in. dziennikarze prowadzący eurowizyjne media w Polsce.

Blanka ostatecznie z wyjazdu do Liverpoolu nie zrezygnowała i przygotowuje się do pracowitego kwietnia. Dla wszystkie reprezentantów na Eurowizję ten miesiąc jest jednym z najbardziej zabieganych. Przez cały miesiąc odbywają się bowiem koncerty, na których będzie można zaprezentować się przed europejską widownią.

Koncerty pre-eurowizyjne odbędą się m.in. w Londynie, Madrycie, Amsterdamie oraz Tel-Awiwie. 1 kwietnia po raz pierwszy w historii impreza zapowiadająca Eurowizję odbędzie się w Polsce.



Blanka nieobecna podczas Polish Eurovision Party

W Warszawie podczas Polish Eurovision Party wystąpią reprezentanci m.in.: Albanii, Chorwacji, Czech, Estonii, Malty, Mołdawii, Wielkiej Brytanii oraz Danii. Łącznie zaprezentuje się 14. wykonawców.

Nie zabraknie również gości specjalnych. Zaproszenie przyjęli m.in. Viki Gabor, Krystian Ochman, Senhit z San Marino, Oceana z Niemiec, Melovin z Ukrainy, Slavko z Czarnogóry oraz Sunstroke Project z Mołdawii.

Zaproszenie na imprezę otrzymała również reprezentantka Polski. Blanka według eurowizyjnych dziennikarzy miała odmówić udziału w koncercie i skupić na przygotowaniach na podobnej imprezie w Izraelu.

"Nieoficjalnie mówi się, że jej ekipa zdecydowała o tym, by nie występować w Warszawie, a ten czas wykorzystać na przygotowania do innych eventów, w tym 'Israel Calling'. Nie ma co ukrywać, że występ Blanki byłby niekomfortowy zarówno dla niej samej jak i dla widzów koncertu, a wszystko za sprawą skandalu, jaki wybuchł po preselekcjach i fatalnego PR-u jaki piosenkarka ma aktualnie wśród polskich fanów Eurowizji i internautów"- czytamy na stronie Dziennika Eurowizyjnego.



Widzowie oburzeni decyzją Blanki

Mimo to pod ogłoszeniami wykonawców wielu komentujących nie kryło oburzenia, że Blanka nie zdecydowała się pojawić:

"Wstyd, że na polskim pre-party nie będzie reprezentanta Polski. Kolejny strzał w kolano. Niestety tym sposobem ciężko będzie zdobyć uznanie i zmienić podejście ogółu", "Niezła żenada, że e brak polskiego reprezentanta...".

"Czyli na Polish Eurovision Party nie będzie tegorocznej reprezentantki Polski? No hit po prostu. Pierwszy raz spotykam się z czymś takim, że jak gdzieś organizowana jest taka impreza to nie pojawia się na niej reprezentant tego kraju" - czytamy w komentarzach.

Pojawiły się też głosy ludzi, którzy rozumieli decyzję Blanki.

"Wy się dziwicie, że Blanki nie będzie? Obserwuję imprezę od początku, bo się wybieram i mam zamiar dobrze bawić. Blanka została zaproszona zaraz po preselekcjach, ale zaproszenie odrzuciła. I ja się jej nie dziwię - już komentarze zakładały, że zaproszono ją tylko po to, żeby wygwizdać i wybuczeć".

Eurowizja odbędzie się w dniach 9 - 13 maja w Liverpoolu. Blanka wystąpi w drugim półfinale (11 maja).