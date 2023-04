Jak donoszą brytyjskie media Frankie Goes To Hollywood mają wystąpić w klasycznym składzie na otwarcie Eurowizji w swoim rodzinnym Liverpoolu. Będzie to ich pierwszy występ po 36 latach.

Pierwsza informację o reaktywacji zespołu podała stacja BBC. Holly Johnson, Brian Nash, Paul Rutherford, Mark O’Toole oraz Peter Gill mają zagrać niewielki koncert podczas ceremonii otwarcia wydarzenia 7 maja.

"Frankie Goes to Eurovision. W ramach świętowania zorganizowania przez Wielką Brytanię Eurowizji razem z Ukrainą w Liverpoolu, miło mi ogłosić, że Frankie Goes To Hollywood wrócą na otwierający koncert ze specjalnym występem" - czytamy na Instagramie frontmana składu Holly'ego Johnsona.



Frankie Goes To Hollywood. BBC zablokowało ich piosenkę, byli gwiazdami lat 80.

Grupa zdobyła ogromną popularność w latach 80., a przyniósł im ją ich wielki przebój "Relax" wydany w 1983 roku, który trafił na szczyt listy przebojów w aż 9 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii. BBC Radio 1 nie chciało jednak grać ich piosenki ze względu na jej homoseksualny wydźwięk.

Grupa w Wielkiej Brytanii wypromowała jeszcze takie utwory jak: "Two Tribes" i "The Power of Love". Największe przeboje formacji trafiły na ich debiutancki album "Welcome to the Pleasuredome", który pokrył się na Wyspach platyną. Ich dyskografię zamknęło wydawnictwo "Liverpool" z 1986 roku.

W 1987 roku grupa przestała istnieć. Od tamtego czasu nie występowała w klasycznym składzie. Holly Johnson i reszta muzyków zaczęła prowadzić batalię o prawa do nazwy. Z tego też powodu część zespołu założyła grupę pod nazwą Forbidden Hollywood na czele z wokalistą Ryanem Molloyem.

Goście na Eurowizji 2023

Przypomnijmy, że już wcześniej ogłoszono gości specjalnych koncertów eurowizyjnych. Podczas nich wystąpią: Kalush Orchestra, Tina Karol, Wierka Serdiuczka, Jamala, Go_A, Sam Ryder, Mahmood, Netta, Dadi Freyr, Cornelia Jakobs, Duncan Laurence i Sonia Evans. W pierwszym półfinale na scenie ma pojawić się też Rita Ora.



Przypomnijmy, że Polskę w tym roku reprezentuje Blanka z utworem "Solo". Polka wystąpi w drugim półfinale (11 maja).