Mrozu i jego "Odpowiedni moment" w największych halach w Polsce. Tak otwiera nowy rozdział

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Rok po swoim ostatnim biletowanym koncercie w Tauron Arenie Kraków dla 15 tys. fanów, Mrozu ogłasza nową trasę. Podczas "Odpowiedni moment tour" w największych halach w Polsce zaprezentuje materiał z szykowanej na 2026 r. nowej płyty.

Mężczyzna w ciemnej dwurzędowej marynarce i okularach przeciwsłonecznych stoi w uprzejmej pozie z dłońmi złożonymi razem, w tle widoczna abstrakcyjna projekcja świetlna.
Mrozu zapowiedział trasę po największych halach w PolsceFilip Radwanski AKPA

Przygotowywana siódma płyta Mroza pojawi się przed rozpoczęciem zaplanowanej na październik 2026 r. trasy "Odpowiedni moment tour". Dotychczas poznaliśmy dwa single z nadchodzącego materiału: "Pół na pół" i "Odpowiedni moment", w którym towarzyszyła mu Zalia, obwołana jedną z najciekawszych wokalistek młodego pokolenia.

Mrozu tym samym otwiera nowy rozdział w swojej twórczości. Szykowany album wokalista będzie chciał zaprezentować w całości na trasie obejmującej największe hale w Polsce. Bilety na trasę organizowaną przez Live Nation i Kayax trafią do ogólnej sprzedaży 18 grudnia o godz. 10:00.

Mrozu: Niezwykłe muzyczne widowisko i energetyczna dawka szaleństwa

Pierwszą połowę 2026 r. roku Mrozu poświęci na zakończenie prac nad płytą. Już na początku roku fani mogą się spodziewać kolejnej muzycznej niespodzianki.

Zobacz również:

Agustin Egurrola i Agnieszka Chylińska w jury "Mam talent" w 2019 r.
Mam talent

"Mam talent" oficjalnie potwierdza zaskakujący powrót. "Dyskusje były długie"

"Jego koncerty to niezwykłe muzyczne widowisko i energetyczna dawka szaleństwa, zarówno na scenie, jak i pod nią̨. Artysta i jego zespół wyróżniają̨ się̨ znakomitą dbałością̨ o każdy muzyczny i wizualny szczegół, który potrafi wzbudzić́ podziw wśród zgromadzonej na koncercie publiczności, o czym mógł się przekonać 15 tysięczny tłum na ostatnim biletowanym koncercie artysty" - czytamy w zapowiedzi.

Mrozu - szczegóły trasy "Odpowiedni moment":

2.10.2026 - Atlas Arena, Łódź
8.10.2026 - COS Torwar, Warszawa
10.10.2026 - Hala Stulecia, Wrocław
17.10.2026 - ERGO ARENA, Gdańsk/Sopot
30.10.2026 - TAURON Arena Kraków.

Smolasty szykuje się na sylwestra w Polsacie. "2026 rok będzie mocny pod względem sfery muzycznej"INTERIA.PL

Najnowsze