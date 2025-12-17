Mrozu i jego "Odpowiedni moment" w największych halach w Polsce. Tak otwiera nowy rozdział
Rok po swoim ostatnim biletowanym koncercie w Tauron Arenie Kraków dla 15 tys. fanów, Mrozu ogłasza nową trasę. Podczas "Odpowiedni moment tour" w największych halach w Polsce zaprezentuje materiał z szykowanej na 2026 r. nowej płyty.
Przygotowywana siódma płyta Mroza pojawi się przed rozpoczęciem zaplanowanej na październik 2026 r. trasy "Odpowiedni moment tour". Dotychczas poznaliśmy dwa single z nadchodzącego materiału: "Pół na pół" i "Odpowiedni moment", w którym towarzyszyła mu Zalia, obwołana jedną z najciekawszych wokalistek młodego pokolenia.
Mrozu tym samym otwiera nowy rozdział w swojej twórczości. Szykowany album wokalista będzie chciał zaprezentować w całości na trasie obejmującej największe hale w Polsce. Bilety na trasę organizowaną przez Live Nation i Kayax trafią do ogólnej sprzedaży 18 grudnia o godz. 10:00.
Mrozu: Niezwykłe muzyczne widowisko i energetyczna dawka szaleństwa
Pierwszą połowę 2026 r. roku Mrozu poświęci na zakończenie prac nad płytą. Już na początku roku fani mogą się spodziewać kolejnej muzycznej niespodzianki.
Zobacz również:
"Jego koncerty to niezwykłe muzyczne widowisko i energetyczna dawka szaleństwa, zarówno na scenie, jak i pod nią̨. Artysta i jego zespół wyróżniają̨ się̨ znakomitą dbałością̨ o każdy muzyczny i wizualny szczegół, który potrafi wzbudzić́ podziw wśród zgromadzonej na koncercie publiczności, o czym mógł się przekonać 15 tysięczny tłum na ostatnim biletowanym koncercie artysty" - czytamy w zapowiedzi.
Mrozu - szczegóły trasy "Odpowiedni moment":
2.10.2026 - Atlas Arena, Łódź
8.10.2026 - COS Torwar, Warszawa
10.10.2026 - Hala Stulecia, Wrocław
17.10.2026 - ERGO ARENA, Gdańsk/Sopot
30.10.2026 - TAURON Arena Kraków.