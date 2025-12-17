Przygotowywana siódma płyta Mroza pojawi się przed rozpoczęciem zaplanowanej na październik 2026 r. trasy "Odpowiedni moment tour". Dotychczas poznaliśmy dwa single z nadchodzącego materiału: "Pół na pół" i "Odpowiedni moment", w którym towarzyszyła mu Zalia, obwołana jedną z najciekawszych wokalistek młodego pokolenia.

Mrozu tym samym otwiera nowy rozdział w swojej twórczości. Szykowany album wokalista będzie chciał zaprezentować w całości na trasie obejmującej największe hale w Polsce. Bilety na trasę organizowaną przez Live Nation i Kayax trafią do ogólnej sprzedaży 18 grudnia o godz. 10:00.

Mrozu: Niezwykłe muzyczne widowisko i energetyczna dawka szaleństwa

Pierwszą połowę 2026 r. roku Mrozu poświęci na zakończenie prac nad płytą. Już na początku roku fani mogą się spodziewać kolejnej muzycznej niespodzianki.

"Jego koncerty to niezwykłe muzyczne widowisko i energetyczna dawka szaleństwa, zarówno na scenie, jak i pod nią̨. Artysta i jego zespół wyróżniają̨ się̨ znakomitą dbałością̨ o każdy muzyczny i wizualny szczegół, który potrafi wzbudzić́ podziw wśród zgromadzonej na koncercie publiczności, o czym mógł się przekonać 15 tysięczny tłum na ostatnim biletowanym koncercie artysty" - czytamy w zapowiedzi.

Mrozu - szczegóły trasy "Odpowiedni moment":

2.10.2026 - Atlas Arena, Łódź

8.10.2026 - COS Torwar, Warszawa

10.10.2026 - Hala Stulecia, Wrocław

17.10.2026 - ERGO ARENA, Gdańsk/Sopot

30.10.2026 - TAURON Arena Kraków.

