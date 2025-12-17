Garbage odwiedzą Polskę! Ich bondowski przebój zna niemal każdy

Garbage to formacja założona w 1993 roku w Madison, Wisconsin. Dwa lata później zrobiło się o nich głośno za sprawą debiutanckiego krążka zatytułowanego po prostu "Garbage". Album sprzedał się w nakładzie ponad 4 milionów kopii i pokrył się podwójną platyną w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Australii. Materiał promowany był bardzo ciepło przyjętymi singlami "Stupid Girl" i "Only Happy When It Rains".

W 1998 roku Garbage wydali kolejną płytę "Version 2.0", która również odniosła ogromny sukces, podbijając brytyjskie listy przebojów i otrzymując dwie nominacje do Grammy. Niedługo później usłyszeć ich można było w filmie o Jamesie Bondzie "Świat to za mało", do którego stworzyli piosenkę przewodnią.

Garbage zagrają w Polsce!

Ostatnia płyta formacji dowodzonej przez wokalistkę Shirley Manson ukazała się w maju 2025 roku. Premiera "Let All That We Imagine Be the Light" poprzedzona była wydaniem singli "There's No Future in Optimism" and "Get Out My Face AKA Bad Kitty". Polscy Fani już wkrótce będą mieli okazję usłyszeć nowy materiał na żywo!

30 maja 2026 roku Garbage odwiedzą Warszawę, gdzie zagrają na Letniej Scenie Progresji! Bilety trafią do sprzedaży w piątek 19 grudnia o godzinie 10:00 na oficjalnej stronie organizatorów wydarzenia - Winiary Bookings.

