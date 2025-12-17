Paweł Hartlieb zmarł 3 grudnia w wieku 51 lat. Związany był z m.in. Teatrem Studio Buffo, Teatrem Muzycznym Roma i Kwartetem Szafa Gra.

To właśnie ten zespół (Paweł Hartlieb występował z nim do 2014 r.) przekazał informację o śmierci swojego przyjaciela. Wokalista, autor piosenek i lektor związany był też z dubbingiem - zarówno jako lektor, jak i wykonawca utworów. W 1999 r. zaśpiewał w polskiej wersji filmu animowanego "Tarzan" (utwór "Dwa światy") oraz piosenkę otwierającą film animowany "Król Lew 2".

Przez ponad dekadę wspierał wokalnie wiele gwiazd polskiej estrady śpiewając chórki u takich gwiazd, jak Natalia Kukulska, Katarzyna Groniec, Katarzyna Cerekwicka, Anna Szarmach i Michał Bajor.

Pogrzeb Pawła Hartlieba. "Bardzo ważna informacja" od rodziny

Pierwotnie pożegnalna msza miała się odbyć 18 grudnia o godzinie 14.00 w kościele pod wezwaniem św. Wincentego à Paulo w Warszawie. Za pośrednictwem profilu Fundacja Dla Gawędy przekazano "bardzo ważną informację" od rodziny zmarłego.

"Z uwagi na liczne głosy potwierdzające chęć wzięcia udziału w ostatnim pożegnaniu Pawła, konieczna była zmiana miejsca odprawienia mszy pogrzebowej. W imieniu Rodziny Pawła przekazujemy podziękowania za słowa otuchy i wszelkie wsparcie w tym trudnym czasie" - czytamy.

Msza pogrzebowa odbędzie się ostatecznie w kościele pw. św. Antoniego z Padwy w Warszawie 18 grudnia o godz. 12. Po ceremonii nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Paweł Hartlieb prywatnie był pierwszym mężem Doroty Szelągowskiej. Razem doczekali się syna, obecnie aktora Antoniego Sztaby, który przyjął nazwisko kolejnego partnera telewizyjnej prezenterki i znanej projektantki wnętrz - kompozytora i jurora "Idola" Adama Sztaby.

