Zmiana z pogrzebem Pawła Hartlieba. "Przekazujemy podziękowania za słowa otuchy"
Na dzień przed pogrzebem wokalisty i aktora Pawła Hartlieba Fundacja Dla Gawędy w porozumieniu z rodziną artysty przekazała informację o zmianie terminu i miejsca uroczystości. Gdzie zostanie pożegnany pierwszy mąż Doroty Szelągowskiej?
Paweł Hartlieb zmarł 3 grudnia w wieku 51 lat. Związany był z m.in. Teatrem Studio Buffo, Teatrem Muzycznym Roma i Kwartetem Szafa Gra.
To właśnie ten zespół (Paweł Hartlieb występował z nim do 2014 r.) przekazał informację o śmierci swojego przyjaciela. Wokalista, autor piosenek i lektor związany był też z dubbingiem - zarówno jako lektor, jak i wykonawca utworów. W 1999 r. zaśpiewał w polskiej wersji filmu animowanego "Tarzan" (utwór "Dwa światy") oraz piosenkę otwierającą film animowany "Król Lew 2".
Przez ponad dekadę wspierał wokalnie wiele gwiazd polskiej estrady śpiewając chórki u takich gwiazd, jak Natalia Kukulska, Katarzyna Groniec, Katarzyna Cerekwicka, Anna Szarmach i Michał Bajor.
Pogrzeb Pawła Hartlieba. "Bardzo ważna informacja" od rodziny
Pierwotnie pożegnalna msza miała się odbyć 18 grudnia o godzinie 14.00 w kościele pod wezwaniem św. Wincentego à Paulo w Warszawie. Za pośrednictwem profilu Fundacja Dla Gawędy przekazano "bardzo ważną informację" od rodziny zmarłego.
"Z uwagi na liczne głosy potwierdzające chęć wzięcia udziału w ostatnim pożegnaniu Pawła, konieczna była zmiana miejsca odprawienia mszy pogrzebowej. W imieniu Rodziny Pawła przekazujemy podziękowania za słowa otuchy i wszelkie wsparcie w tym trudnym czasie" - czytamy.
Msza pogrzebowa odbędzie się ostatecznie w kościele pw. św. Antoniego z Padwy w Warszawie 18 grudnia o godz. 12. Po ceremonii nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.
Paweł Hartlieb prywatnie był pierwszym mężem Doroty Szelągowskiej. Razem doczekali się syna, obecnie aktora Antoniego Sztaby, który przyjął nazwisko kolejnego partnera telewizyjnej prezenterki i znanej projektantki wnętrz - kompozytora i jurora "Idola" Adama Sztaby.