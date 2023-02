Krajowe eliminacje odbędą się 26 lutego (godz. 17:30). Weźmie w nich udział 10 wykonawców zakwalifikowanych przez TVP do koncertu "Tu bije serce Europy - Wybieramy hit na Eurowizję". Na scenie zaprezentują się: Ahlena ("Booty"), Blanka ("Solo"), Dominik Dudek ("Be Good"), Felivers ("Never Back Down"), Maja Hyży ("Never Hide"), Jann ("Gladiator"), Natasza ("Lift U Up"), Alicja Szemplińska ("New Home"), Kuba Szmajkowski ("You Do Me") i YAN ("Champion").

Eurowizja 2023 - kiedy polskie preselekcje?

Zdaniem bukmacherów, głównym faworytem do zwycięstwa jest Jann, czyli 24-letni Jan Rozmanowski. Obecnie klip do piosenki "Gladiator" ma już prawie 480 tys. odsłon.

Reklama

- Eurowizja jest konkursem, który znam od dziecka, więc pojawiał się czasem ten pomysł, żeby spróbować, ale nie w tym przypadku. I chyba dobrze, bo gdybym tworzył utwór z myślą o Eurowizji, mógłby nie być tak autentyczny i szczery - mówi w rozmowie z Interią Jann (cały wywiad opublikujemy wkrótce).

Clip Jann Gladiator

Głównymi rywalkami Janna są Alicja Szemplińska (piosenka "New Home" pojawi się 24 lutego) oraz Blanka ("Solo" ma 10 mln odsłon).

- Czuję ekscytację z powodu powrotu na tę eurowizyjną scenę i do emocji, które towarzyszyły mi już 2 lata temu - opowiada Interii Alicja, która miała reprezentować Polskę na Eurowizji 2020, która nie odbyła się z powodu pandemii koronawirusa.

Clip Blanka Solo

Bukmacherzy najmniejsze szanse na zwycięstwo dają Mai Hyży i Ahlenie.

Po ogłoszeniu 10 uczestników preselekcji, w notowaniach bukmacherskich do wygranej całej Eurowizji polski reprezentant mocno awansował - obecnie zajmuje 6. miejsce.



Naszego reprezentanta na tegoroczną Eurowizję w Liverpoolu wybierze jury i widzowie w stosunku 50:50.

W pięcioosobowym jury mają się znaleźć "osobowości muzyczne i medialne oraz znawcy tematyki eurowizyjnej". TVP jednak nie chce zdradzić ich nazwisk przed rozpoczęciem koncertu eliminacyjnego.

"TVP chce w ten sposób zadbać o to, aby decyzje jurorów były niezależnym, zgodnym z ich gustem muzycznym wyborem" - taką odpowiedź z Centrum Informacji TVP podaje serwis Wirtualnemedia.pl.

Anonimowy informator dodaje, że jest to związane z obawami przed naciskami menedżerów na członków jury.



Wirtualnemedia.pl podają, że w składzie jury znajdą się m.in. Edyta Górniak (ma być przewodniczącą z decydującym głosem), Agustin Egurrola (tancerz i choreograf, juror programu "You Can Dance - Nowa generacja", były juror "Mam talent"), Marek Sierocki (dziennikarz TVP, komentator dwóch ostatnich konkursów Eurowizji, prowadzący "Szansy na sukces") i Marcin Kusy (dyrektor radiowej Jedynki). W 2022 r. w jury zasiadali Sierocki, Kusy, wokalistka Halina Frąckowiak, muzyk Szymon Orłowski oraz Krystian Kuczkowski (ówczesny dyrektor programowy TVP).



W 2022 r. Polskę na Eurowizji reprezentował Krystian Ochman z piosenką "River".

Wideo Ochman - River - LIVE - Poland 🇵🇱 - Grand Final - Eurovision 2022

Eurowizja 2023 - nowe zasady głosowania

Według nowych zasad o wynikach w półfinałach zadecydują telewidzowie z krajów uczestniczących w konkursie, natomiast jurorzy oddadzą głosy tylko w koncercie finałowym. Telewidzowie z krajów nieuczestniczących będą mogli wspierać wybrany kraj przez głosowanie internetowe.

"W 2023 r. kwalifikacja krajów do każdego z dwóch półfinałów Konkursu Piosenki Eurowizji, odbędzie się wyłącznie na podstawie głosów oddanych przez opinię publiczną. Jury z każdego kraju biorącego udział w danym półfinale nadal odda swoje głosy, ale zostaną one wykorzystane tylko wtedy, gdy ważne teległosowanie nie zostanie zarejestrowane lub nie jest możliwe w danym kraju. Głosy Jury z każdego uczestniczącego kraju będą jednak liczone, jak poprzednio, w Wielkim Finale. Zostaną one połączone z wynikiem głosowania publiczności, aby uzyskać łączny wynik ogólny" - tłumaczy EBU.

Eurowizja 2023 - gdzie i kiedy się odbędzie?

67. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 9, 11 i 13 maja 2023 r. w Liverpoolu. Udział w konkursie potwierdziło 37 państw.