W tym roku odbywa się 67. edycja. Mimo zwycięstwa rok temu ukraińskiego zespołu Kalush Orchestra, a także z uwagi na trwającą w kraju wojnę, tym razem gospodarzem konkursu jest Wielka Brytania. Wydarzenie odbywa się w Liverpoolu w hali widowiskowo-sportowej M&S Bank Arena.

Już w czwartek (11 maja) odbędzie się drugi półfinał Eurowizji 2023, w którym zaprezentuje się szesnastu wykonawców, w tym Blanka Stajkow . Reprezentantka Polski z piosenką "Solo" powalczy o miejsce w wielkim finale, a jej rywalami będą artyści m.in. z Grecji, Cypru, Słowenii, Austrii, Gruzji, Danii czy Rumunii.

Na liście konkursowej w drugim półfinale znalazła się też reprezentantka Armenii - Brunette z utworem "Future Lover" . 21-latka została okrzyknięta najpiękniejszą uczestniczką konkursu, choć to przykład wokalistki, którą wyróżnia nie tylko piękna uroda, ale również niepowtarzalny głos. Kim jest Elen Yeremyan?

Eurowizja 2023: Armenia. Brunette - biografia i kariera muzyczna. Kim jest wokalistka?

Elen Yeremyan, znana lepiej jako Brunette, urodziła się 27 maja 2001 roku w Erywaniu. Karierę muzyczną rozpoczęła już jako nastoletnia dziewczyna. W wieku 15 lat napisała swoją pierwszą piosenkę. Z kolei pierwszy singel "Love the Way You Feel" wydała w 2019 roku pod skrzydłami organizacji non-profit Nvak.

W kolejnych latach kariera Brunette nabrała rozpędu. Wokalistka występuje na scenie nie tylko jako artystka solowa, ale także jako członkini formacji Project12 i En Aghjiknery (ThoseGirlz). Brunette wykonuje utwory o podobnej stylistyce, w której mieszają się gatunki, takie jak pop, soul oraz rhythm and blues. Hitem w Armenii okazał się jej singel "Bac kapuyt achqerd" z 2022 roku. Piosenka w ciągu kilku miesięcy zdobyła ponad 5 milionów wyświetleń na YouTubie.

Brunette jest wokalistką bardzo aktywną w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 338 tys. użytkowników. Reprezentantka Armenii podczas tegorocznej Eurowizji dzieli się tam zdjęciami zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego.

Eurowizja 2023: Brunette - "Future Lover". Inspiracje i przesłanie

Brunette wystąpi na Eurowizji 2023 z utworem "Future Lover". Wybór ten wpisuje się w strategię nadawcy z Armenii, który za pomocą konkursu Eurowizji chce promować młodych i utalentowanych wykonawców. To klimatyczna ballada z mocnym zakończeniem i interesującą warstwą liryczną.

"'Future Lover' to poetyckie płótno, list bez adresata. Pamiętam, jak kiedyś przeglądałam telefon i zobaczyłam piękny cytat, który był tak prostą, ale piękną myślą, że natychmiast mnie zainspirował. Słowa zamieniły się w melodię i cała gama emocji po prostu eksplodowała. Przez całe życie wszyscy szukamy tego jedynego - przyszłego kochanka, ucieleśnienia naszych marzeń, ideałów, lęków" - powiedziała Brunette po ogłoszeniu wyboru piosenki na Eurowizję.

Eurowizja 2023: Armenia. Czy Brunette i utwór "Future Lover" mają szanse na sukces?

Obok propozycji Armenii podczas Eurowizji 2023 nie można przejść obojętnie. Doskonale wiedzą o tym bukmacherzy, którzy wieszczą reprezentantce tego kraju - Brunette miejsce nawet w czołowej dziesiątce finału konkursu. Można oczekiwać zatem, że Armenia zaprezentuje się znacznie lepiej, niż podczas ubiegłorocznej Eurowizji, w której uplasowała się na 20. miejscu.

Największym faworytem do zwycięstwa Eurowizji w 2023 roku pozostaje Szwecja, którą reprezentuje wokalistka Loreen z piosenką "Tattoo". W stawce liczą się również Finlandia, Ukraina, Hiszpania i Norwegia. Z kolei wśród czarnych koni konkursu Eurowizji w tym roku wymienia się Izrael , Francję, Czechy, Australię i Włochy.

