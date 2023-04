W roli gości specjalnych w sobotnim finale "The Voice Kids" pojawili się Blanka (tegoroczna reprezentantka Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji w Liverpoolu), finalistka drugiej odsłony programu Carla Fernandes, najlepiej śpiewający uczestnik trzeciej edycji Marcin Maciejczak, znana na całym świecie zwyciężczyni czwartej odsłony "The Voice Kids" Sara James, zwycięzca poprzedniej edycji Mateusz Krzykała, okrzyknięty ulubionym uczestnikiem piątej odsłony "The Voice Kids" Marceli Józefowicz oraz jedna z najbardziej barwnych wokalistek młodego pokolenia - bryska.



Na scenie show TVP Blanka pojawiła się w towarzystwie dwóch tancerek, tak jak wokalistka ubrane w czerwone kreacje. Część widzów zwróciła uwagę, że w porównaniu do preselekcji widać pewien progres w występie Blanki w piosence "Solo" . W komentarzach pojawiły się jednak również wpisy, że uczestnicy "The Voice Kids" śpiewają lepiej od polskiej reprezentantki.



Bukmacherzy po tym występie nie zmienili zdania - w półfinale dają jej 12. miejsce (do finału awansuje 10 uczestników).

Blanka w relacjach w mediach społecznościowych opublikowała fragmenty swojego występu, a także zdjęcia wrzucone przez Mateusza Krzykałę i Laurę Bączkiewicz (reprezentantkę Polski na Eurowizji Junior 2022).

Wiadomo już, że już 30 kwietnia w Liverpoolu rozpoczynają się próby przed tegoroczną Eurowizją. Blanka po raz pierwszy na scenie pojawi się 2 maja, a kolejny - 5 maja. Drugi półfinał z udziałem naszej reprezentantki odbędzie się 11 maja.

Choreografię dla Blanki przygotowuje Paulina Maciejewska, która w tej roli zastąpi Agustina Egurrolę, jednego z jurorów w preselekcjach, który ostatnio odpowiadał za układy taneczne naszych reprezentantów.

Maciejewska ma w dorobku występy w formacjach Egurroli i Tomasza Barańskiego. "Byłam kiedyś (związana - przyp. red.), ale aktualnie pracuję na swoje nazwisko" - podkreśla tancerka i choreografka.

