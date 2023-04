Agnieszka Hekiert jest jedną z najbardziej cenionych trenerek wokalnych w branży. To ona przygotowuje uczestników do występów w hitowym programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" emitowanym w telewizji Polsat. W rozmowie z Faktem wyznała, że w pewien sposób współczuje Blance, która będzie reprezentować Polskę na Eurowizję. "Owszem Blanka, dostała szansę, może namówił ją do tego jakiś producent, że to pomoże w promocji, ale taki występ może też napiętnować" - uważa.

Reklama

Ekspertka zwraca uwagę na dużą różnicę między studyjną wersją "Solo", a tą wykonywaną na żywo. Nie jest do końca przekonana, czy Blanka poradzi sobie w konkursie, bo - jej zdaniem - już w polskich preselekcjach byli mocniejsi od niej kandydaci. W finale konkursu będzie musiała zmierzyć się z najlepszymi artystami z całej Europy.

Niepokojące wieści o stanie zdrowia Blanki

Agnieszka Hekiert ocenia szanse Blanki na Eurowizji. "Nie ma szans, żeby występ był lepszy niż Górniak"

"Jestem zwolenniczką tego, żeby w Polsce jak najwięcej osób śpiewało, ale przed występem publicznym trzeba sobie zdać sprawę, czy jest się na to gotowym. Bo można sobie coś nagrać w domu i zrobić z tego perełeczkę. I będzie świetnie, będzie grało i hulało. Z mojej perspektywy śpiewać każdy może, ale czy od razu musi startować w eliminacjach do konkursu Eurowizji? Tym bardziej że tu konkurencja była dość silna i Blankę po prostu zjadła" - twierdzi Agnieszka Hekiert.

Zdaniem trenerki wokalnej Blanka musi popracować nad barwą głosu, by osiągnąć jak najlepsze efekty i utrzymać się na scenie muzycznej. "Moim zdaniem przed Blanką jeszcze długa droga do perfekcji. To jest osiągalne, to jest wszystko do zrobienia. Polecałabym wszelkie możliwe ćwiczenia: emisyjne, z intonacji - żeby trafiała w dźwięki. Istotne jest też to, by występując, czyli śpiewając i tańcząc, nie zasapać się. Tu niezbędna jest prawidłowa praca przepony - to też nabywa się dzięki ćwiczeniom, którym trzeba poświęcić wiele godzin" - podkreśla.

Wideo Blanka - Solo | Poland 🇵🇱 | National Final Performance | Eurovision 2023

Jeśli chodzi o szanse w konkursie, to Hekiert pomimo pełnego wsparcia dla Blanki, stara się obiektywnie patrzeć na to, co pokazuje ona na scenie. Nie spodziewa się, by 23-letnia wokalistka wiele zwojowała.

"Patrząc jednak na poziom światowej muzyki i na to, co jest ostatnio prezentowane na Eurowizji, to ta piosenka jest popowa, nie ma takiej eurowizyjnej przestrzeni. Tak to słyszę subiektywnie. Ale oczywiście życzę Blance wszystkiego najlepszego, choć raczej nie ma szans, żeby występ Blanki był lepszy niż występ Edyty Górniak w Dublinie. Występ na konkursie Eurowizji może być trudny dla artysty. Owszem Blanka, dostała szansę, może namówił ją do tego jakiś producent, że to pomoże w promocji, ale taki występ może też napiętnować" - dodaje trenerka wokalna.

Zobacz też: