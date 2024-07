Earth Festival to wydarzenie, które ma na celu promowanie wartości ekologicznych. "Mała zmiana pomnożona przez miliardy ludzi daje zmianę globalną" - przekonują organizatorzy. W tym roku hasłem przewodnim festiwalu jest "Kocham ten kraj". Artyści zaprezentują wybrane utwory, które zilustrują najpiękniejsze miejsca w Polsce.



"Podczas tegorocznej, co ważne - już siódmej - edycji festiwalu chcemy skupić się na naszej pięknej Polsce. Dbamy o miejsca, które kochamy, dlatego z myślą o nas i przyszłych pokoleniach chcemy promować ideę, która zachęci do wspólnego dbania o środowisko w naszym najbliższym otoczeniu. Myśl globalnie, działaj lokalnie - to hasło jest nam bliższe niż kiedykolwiek dotychczas. I w tym roku w Uniejowie, szczególnie do tego chcemy zachęcać" - opowiada pomysłodawca i współorganizator festiwalu, Mariusz Woźniczka.

Na scenie pojawią się: Maryla Rodowicz, Alicja Majewska, Kamil Bednarek, Zakopower, Staszek z Gór, Julia Pietrucha, Wiktor Dyduła, Kaliber 44 feat. Fokus & Rahim & Kleszcz, Wiktor Waligóra, Natalia Nykiel, Majka Jeżowska, Mała Armia Janosika, Weronika Korthals, Konin Gospel Choir, a towarzyszyć im będzie Stokłosa Collective Orchestra pod dyrekcją Jana Stokłosy.

Stanisław Karpiel-Bułecka o dbaniu o środowisko. Ma apel do turystów jadących do Zakopanego

Staszek z Góry, czyli Stanisław Karpiel-Bułecka, w rozmowie z Interią nie tylko zdradził, jak stara się dbać o środowisko, ale również zaapelował do turystów.



- Dzisiaj mam przyjemność by na tym fantastycznym festiwalu, związanym z ekologią. Ekologia mi jest bliska ze względu na to, że sam staram się dbać o różne rzeczy: o prąd, o to czym ogrzewamy. Mamy tę możliwość, że mamy w Zakopanem geotermię i źródła odnawialne, dzięki którym nasz klimat góralski jest w miarę czysty - stwierdził.

- Pamiętajmy, informujmy i uczmy ludźmi. Aby gasić światło, aby nie myć się 2 godziny, żeby segregować śmieci, aby przede wszystkim nie jechać do Zakopanego - powiem tu z tego miejsca - jak macie 5 samochodów i jedziecie w piątkę, to nie jedźcie nimi pięcioma, tylko jednym w pięciu, bo i tak nie ma miejsca w Zakopanem, abyście się zmieścili, a przy okazji pojedziecie ekologicznie - zaapelował podczas rozmowy z Interią.

Koncert będzie transmitowany w Telewizji Polsat oraz na Stronie Głównej Interii od godziny 20:00 w niedzielę, 7 lipca.