Earth Festival Uniejów 2023 odbył się w sobotę i niedzielę 19-20 sierpnia w Uzdrowisku Termalnym Uniejów. W programie festiwalu był m.in. koncert Gwiazdy dla Czystej Polski.

Podczas koncertu na scenie pojawili się m.in. Mrozu, Sara James, Kayah, Brodka, Paweł Domagała, Kamil Bednarek, bryska, Oskar Cyms i Daria Marx.



W trakcie wydarzenia porozmawialiśmy m.in. z autorem piosenki "Weź nie pytaj". "Myślę, że ważne jest komunikowanie, że bycie eko, to nie jest jakaś wielka sprawa, tylko że dużą robotę mogą zrobić nasze codzienne przyzwyczajenia, które dla Ziemi są bardzo ważne - oszczędzanie wody, segregacja śmieci, używanie wielorazowych toreb... Ważne, żeby to odczarować, że to nie jest jakaś skomplikowana rzecz" - mówił Domagała o dbaniu o środowisko.

Zapewnił, że sam przestrzega ekologicznych zachowań. "Mnie też pilnują córki, które są bardzo eko. Bardzo się cieszę, że w szkole mają taką edukację. Nie daj Boże, nie zgaszę gdzieś światła, to jest afera" - zdradził z uśmiechem.

Nie mogliśmy nie zapytać również o serial "Rafi", które będzie miał premierę już jesienią tego roku. "Wszystko już jest skończone, teraz są kolaudacje poszczególnych odcinków. Będziemy teraz ruszali z promocją. Bardzo się cieszę, to jest dla mnie wielkie wydarzenie i osobiste, i artystyczne. Bardzo się też cieszę, że po pierwszych pokazach dla niektórych dziennikarzy, odbiór jest taki, o jaki nam chodziło - że serial jest wyróżniający się i śmieszny. Cieszę się, że to dziecko niedługo pójdzie w świat" - skomentował.

Zdradził też jakie ma muzyczne plany na najbliższy czas. "Cały czas jesteśmy w trasie i niedługo, myślę, że w okolicach października, będziemy wyrzucali nowe single. Jak się dużo dzieje, to muzyka jest dla mnie takim wentylem, który pomaga mi sobie poradzić z emocjami i stresem" - powiedział.