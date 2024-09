Nirvana została założona w 1987 r. przez wokalistę Kurta Cobaina i basistę Krista Novoselica. Szybko stali się jednym z najciekawszych zespołów na rockowym rynku muzycznym tamtych czasów. Zdobyli ogólnoświatową sławę zaraz po wydaniu drugiego krążka - "Nevermind" - który w swojej trackliście posiadał ponadczasowy hit "Smells Like Teen Spirit", do tej pory będący wizytówką grupy.

Nirvana, wraz z innymi wielkimi zespołami z Seattle, stworzyła i umocniła pozycję grunge'u na rynku muzycznym. To dzięki nim rock alternatywny i wszystkie jego odłamy stały się najczęściej puszczanymi przez stacje radiowe brzmieniami na początku lat 90.

Oto TOP 10 utworów Nirvany, dzięki którym legenda grunge'u zdefiniowała swoje brzmienie i zainspirowała kolejne pokolenia artystów do tworzenia.

1. "Lithium"

Utwór pochodzi z drugiego albumu w karierze Nirvany - "Nevermind". Był trzecim singlem, który promował krążek. Uwielbiany przez fanów, choć nie tak popularny w mainstreamie, jak "Smells Like Teen Spirit".

Piosenka opowiada poruszającą historię mężczyzny, któremu zmarła ukochana. Po tej tragedii zwraca się on ku religii, która go uspokaja. "Zawsze uważałem, że niektórzy ludzie powinni mieć w swoim życiu jakąś religię. (...) Jeśli ma to kogoś uratować, to w porządku. Osoba z 'Lithium' właśnie tego potrzebowała" - mówił niegdyś Cobain.

2. "Smells Like Teen Spirit"

Kultowa piosenka, która zdefiniowała brzmienie Nirvany i pozwoliła im zyskać globalną popularność. Zespół zapoczątkował tym singlem zupełnie nową erę muzyki. I choć śmiało można nazwać ją jedną z najpopularniejszych kompozycji formacji, to nie była uwielbiana przez samego Kurta Cobaina! Wokalista w pewnym momencie nie znosił tej piosenki.

Tworząc melodię do "Smells Like Teen Spirit" Cobain próbował nagrać coś mniej grunge’owego. Jak sam przyznał po latach, napisał "popową piosenkę", która przedostała się do mainstreamu i błyskawicznie obiegła cały świat. "W zasadzie próbowałem zerżnąć od Pixies... To był taki oklepany riff. Był tak bliski riffowi z Bostonu albo 'Louie, Louie'" - powiedział wokalista w 1993 r.

Kurt Cobain niejednokrotnie podkreślał, że wstydzi się grać ten utwór na żywo. "Wszyscy za bardzo skupili się na tej piosence. Wywołuje tak skrajne reakcje, bo ludzie widzieli ją na MTV milion razy. Wbijano im ją do głowy... Ledwo mogę przebrnąć przez 'Smells Like Teen Spirit'. Mam ochotę dosłownie rzucić gitarą i odejść" - mówił Cobain.

3. "Heart-Shaped Box"

Piosenka, która promowała album "In Utero" z 1993 r., będący ostatnim krążkiem w karierze Nirvany. Podobno Kurt Cobain napisał ją w dosłownie pięć minut. Ukochana wokalisty, Courtney Love, po latach wyznała, że inspiracją do jej powstania była ona sama.

Album "In Utero" został wyprodukowany przez Steve’a Albaniego i nie był zbytnio komercyjny. Wytwórnia zmartwiła się tym, więc zaprosiła do współpracy przy singlu Scotta Litta, który zremiksował "Heart-Shaped Box" i stworzył coś bardziej mainstreamowego.

4. "Come as You Are"

Był to drugi singiel z albumu "Nevermind". Radia przyjęły go z otwartymi ramionami i wyniosły Nirvanę do rangi jednego z największych zespołów świata.

Kurt Cobain wielokrotnie opowiadał o swojej fascynacji zespołem Pixies. W tym utworze szczególnie widać inspiracje ich stylem - rozpoczyna się głośno, w trakcie piosenki następuje trochę cichszych dźwięków, aby na koniec ponownie wybuchnąć agresywnymi riffami.

Wykonanie unplugged jest szczególnie mocne, a powtarzający się wers "I don’t have a gun" w refrenie po dziś dzień potrafi wywołać ciarki u słuchaczy.

5. "Drain You"

Piosenka pochodzi z albumu "Nevermind" i jest jedną z najpopularniejszych rockowych ballad miłosnych. Kurt Cobain napisał romantyczny tekst zaledwie trzy miesiące po tym, jak poznał Courtney Love. Nigdy nie wyjawił jednak, czy to ona była inspiracją przy jego tworzeniu.

Utwór był jednym z ulubionych kawałków samego wokalisty Nirvany. "Uwielbiam jej tekst i nigdy nie znudzi mi się granie jej. Może gdyby była tak popularna, jak 'Smells Like Teen Spirit', nie podobałaby mi się aż tak bardzo" - mawiał Cobain.

6. "All Apologies"

Piosenka pierwotnie została nagrana na album "In Utero", jednak wszyscy fani Nirvany lepiej zapamiętali jej inną wersję. W listopadzie 1993 r. została zreinterpretowana na potrzeby "MTV Unplugged". Poruszyła wówczas wielu słuchaczy i po dziś dzień uważana jest za kultową.

Wersja unplugged kompozycji wybrzmiała, jak list pożegnalny Cobaina do jego wiernej publiczności. "Chciałbym być jak ty. Łatwo rozbawiony" - śpiewał wokalista do swoich odbiorców.

7. "Aneurysm"

To utwór, który nie trafił na żaden album studyjny zespołu, jednak zawsze był częścią koncertów Nirvany. Stał się ulubieńcem fanów, którzy do tej pory go gloryfikują.

Inspiracją do napisania piosenki był burzliwy związek Cobaina z perkusistką Bikini Kill - Toby Vail. "Kocham cię tak bardzo, że robi mi się niedobrze" - śpiewał wokalista. Trudna relacja była dla niego podstawą do napisania jednych z najbardziej emocjonalnych piosenek Nirvany.

8. "In Bloom"

Pierwotnie została napisana jako hardcore’owa piosenka punkowa, jednak Cobain postanowił nadać jej łagodniejszy charakter. Trafiła na "Nevermind" w zupełnie innej wersji niż początkowa. Wokalista namalował nią swoisty portret fana rocka, którego zachowania budzą niepokój.

Utwór stał się przebojem i przyniósł Nirvanie wielu fanów. Cobain twierdził, że nie znosi swoich słuchaczy, lecz wychodząc na scenę co wieczór odśpiewywał z nimi w niebogłosy tę przewrotną piosenkę - poniekąd ich obrażającą.

9. "Sappy"

Napisanie tej piosenki zajęło Cobainowi długie lata. Powstawała między 1987 a 1993 rokiem i wciąż była zmieniana. Lider Nirvany nigdy nie był z niej do końca zadowolony, lecz wreszcie została wydana jako utwór bonusowy na kompilacji "No Alternative".

Kurt Cobain nigdy nie uważał, że jest to w pełni zrealizowany utwór, a fani mimo to pokochali go. Zespół zdecydował się - specjalnie dla nich - dodać go do swojej setlisty koncertowej podczas ostatniego tournee w 1994 r.

10. "Lounge Act"

Utwór pochodzi z albumu "Nevermind". Tekst wprost opowiada o wewnętrznym rozdarciu, które autor odczuwa pomiędzy miłością do ukochanej a uwielbieniem dla swojego zespołu. Taki dylemat odczuwał sam Cobain, gdy rosnący sukces zespołu powodował napięcie w jego związku.

Piosenka rozpoczyna się od charakterystycznego dźwięku basu Krista Novoselica. Muzycy nie mieli pomysłu na jej zakończenie, więc zwyczajnie zwolnili taśmę magnetofonową. Podczas tworzenia utworu Nirvana inspirowała się uwielbianym przez Kurta Cobaina zespołem Pixies.

