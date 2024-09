Nie tylko musicale mogą pochwalić się wyjątkową ścieżką dźwiękową, która towarzyszy widzowi na długo po wyjściu z sali kinowej. Piosenki coraz częściej stają się integralną częścią obrazu filmowego i dopełniają fabułę. Dzięki muzyce ekranizacje zyskują niepowtarzalny charakter. Niekiedy piosenki wykorzystane w filmach okazują się popularniejsze od samych kinowych produkcji. Przeradzając się w osobny byt, osiągają sukcesy na listach przebojów i zyskują miano ponadczasowych.

Przedstawiamy ranking 10 najpopularniejszych piosenek z filmów. Te przeboje zna chyba każdy!

1. "You’re The One That I Want" z filmu "Grease"

Przebój został napisany i wyprodukowany przez Johna Farrara w 1978 r. Stworzono go specjalnie z myślą o Olivii Newton-John, która występuje w filmie, lecz nie znalazła miejsca w oryginalnej wersji musicalu.

Reżyser początkowo nie dostrzegł potencjału utworu. Jego zdaniem nie był on integralną częścią ścieżki dźwiękowej i najzwyczajniej nie pasował do klimatu reszty piosenek. Ostatecznie podjął decyzję o umieszczeniu go w filmie. Zaowocowało to ogromnym sukcesem kompozycji, czego dowodem było dotarcie singla na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100.

2. "Stayin Alive" z filmu "Gorączka sobotniej nocy"

Piosenka z kultowego filmu wykonywana była przez zespół Bee Gees. Została napisana przez braci Barry’ego, Robina i Mauricego Gibb. Przy jej powstawaniu uczestniczył także producent Bee Gees oraz Karl Richardson. Gotowy singiel ujrzał światło dzienne pod koniec 1977 r.

Utwór otwierał album ze ścieżką dźwiękową do filmu. Błyskawicznie podbił serca słuchaczy i znalazł się na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100. Po dziś dzień jest jednym z najpopularniejszych utworów muzyki disco. Charakterystyczny refren piosenki zna chyba każdy.

3. "The Time of My Life" z filmu "Dirty Dancing"

Piosenka została skomponowana przez Franke’a Previte’a, Johna DeNicola i Donalda Markowitza w 1987 roku. Wokale nagrali Bill Medley oraz Jennifer Warnes. Utwór zyskał miano kultowej kompozycji i znany jest nawet tym, którzy nigdy nie widzieli filmu "Dirty Dancing".

Film był niskobudżetową produkcją, którą amerykańscy recenzenci przyjęli bardzo chłodno. Okazało się jednak, że widzowie mieli zupełnie inne odczucia. Produkcja stała się ulubieńcem kinomaniaków i przyniosła dochód wysokości 170 milionów dolarów.

4. "My Heart Will Go On" z filmu "Titanic"

Piosenka w wykonaniu Celine Dion została stworzona specjalnie na potrzeby filmu, lecz jednocześnie została czwartym singlem z piątego studyjnego albumu diwy. I chociaż początkowo reżyser nie myślał o skomponowaniu specjalnej ścieżki dźwiękowej, to James Horner i Will Jenning zaczęli działać na własną rękę. We współpracy z Celine Dion stworzyli coś, co okazało się strzałem w dziesiątkę.

Utwór jest jednym z największych hitów muzyki popularnej. Przez blisko pół roku po wydaniu nie schodził z list przebojów. Otrzymał także prestiżowe nagrody, m.in. Oscara, Grammy i Złoty Glob.

5. "Over the Raibow" z filmu "Czarnoksiężnik z Oz"

Wiele osób kojarzy piosenkę w wersji granej na ukulele i śpiewanej przez Israela Kamakawiwo’ole, jednak oryginalna, filmowa wersja zawierała wokal Judy Garland. Relaksująca melodia, przenosząca słuchacza do innej krainy.

Po pierwszych pokazach filmu, scena, w której występowała piosenka, miała zostać wycięta. Ostatecznie jednak postanowiono uwzględnić ją w końcowym montażu, dzięki czemu utwór stał się międzynarodowym filmowym przebojem.

6. "City of Stars" z filmu "La La Land"

Piosenka powstała za sprawą współpracy Justina Hurwitza - odpowiedzialnego za muzykę - oraz Benjiego Paska i Justina Paula - którzy stworzyli tekst. Wykonali ją aktorzy, odtwarzający w kinowym hicie główne role - Ryan Gosling i Emma Stone.

Ballada podbiła serca tysięcy miłośników kina. Została doceniona również przez krytyków - udało jej się otrzymać statuetkę Oscara w 2017 r.

7. "Circle of Life" z filmu "Król Lew"

Jest to utwór wytwórni Walta Disneya z 1994 r. Został stworzony na potrzeby filmu animowanego. Muzykę skomponował legendarny Elton John, a tekst napisał Tim Rice. Wykonanie Carmen Twillie i Lebo M. otwiera całą produkcję kinową.

Cała ścieżka dźwiękowa do filmu powstawała w różnych krajach: w USA, Wielkiej Brytanii i RPA. Ten przebój jest najbardziej rozpoznawalnym ze wszystkich, które powstały na rzecz ekranizacji.

8. "Pretty Woman" z filmu "Pretty Woman"

Kompozycja została nagrana przez Roya Orbisona i napisana we współpracy z Billem Deesem. Oficjalna premiera odbyła się 29 sierpnia 1964 r. Film, w którego ścieżce dźwiękowej wykorzystano utwór, ukazał się dopiero 26 lat później.

Film "Pretty Woman" został nazwany na cześć piosenki, która była motywem przewodnim całej fabuły. Utwór przez 3 tygodnie po wydaniu był numerem jeden na liście Billboard Hot 100.

9. "The NeverEnding Story" z filmu "Niekończąca się opowieść"

Utwór wykonywał brytyjski gwiazdor Limahl i amerykańska piosenkarka Beth Anderson. Skomponowany został przez Giorgio Morodera, znanego na świecie jako włoski mistrz muzyki elektronicznej. Każde dziecko, które dorastało w latach 80. i 90. znało tę charakterystyczną melodię oraz film, który jej towarzyszył.

Ballada stała się ogromnym hitem i zajmowała pierwsze miejsca list przebojów w Hiszpanii, Norwegii, a nawet w odległych zakątkach świata, takich jak Japonia.

10. "Everybody Needs Somebody To Love" z filmu "Blues Brothers"

Początkowo, w 1964 r., piosenka została nagrana przez Solomona Burke’a. Przez lata powstało jednak wiele innych wersji kompozycji, m.in te nagrane przez The Rolling Stones w 1965 r. czy Wilson Pickett w 1966 r.

Dopiero wersja filmowych braci Blues - Elwood’a i Zee Blues - powstała w 1980 r., trafiła do zestawienia 500 największych utworów wszechczasów magazynu "Rolling Stone".

Kuba Szyperski zachwycił jako Mrozu. „Jestem twoim fanem” Polsat