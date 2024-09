Paulina Krupińska-Karpiel to znana polska prezenterka telewizyjna i modelka. W 2018 r. stanęła na ślubnym kobiercu i powiedziała sakramentalne "tak" Sebastianowi Karpielowi-Bułecce . Muzyk zasłynął dzięki grupie Zakopower - łączącej w swojej twórczości muzykę rozrywkową, rockową i folkową - której jest liderem. Para od lat wydaje się nie mieć problemów w związku, co nie jest łatwym osiągnięciem w świecie celebrytów i show-biznesu. Spędzają ze sobą nie tylko codzienne chwile, lecz także zdarza im się pracować razem nad projektami zawodowymi.

Niedawno Paulina Krupińska-Karpiel wystąpiła w teledysku grupy Zakopower . Zespół jej męża wypuścił bowiem romantyczny klip do piosenki "Szczęście" , a prezenterka, wraz z wokalistą, zagrali w nim jedne z głównych ról. W niedawnej rozmowie z cozatydzień.pl wyznała, jak współpracowało jej się z ukochanym na planie.

Okazuje się, że Paulina Krupińska-Karpiel niejednokrotnie słyszała od osób z branży, że ma ładny głos. Niegdyś dostała komplement od samej Doroty Miśkiewicz. Czy to skłoniło prezenterkę do rozpoczęcia kariery wokalistki? Nie jest przekonana do tego pomysłu.