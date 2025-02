"A że miłość to najważniejsza rzecz na świecie, to musiałem napisać o niej piosenkę - zresztą opartą na 'faktach autentycznych'. Śmiertelnie poważną piosenkę. Za to z przymrużeniem oka. Bawcie i kochajcie się dobrze!" - dodaje Yaroshick.

"Joshua Tree, które leży na pustyni Mojave, jest najpiękniejsze kiedy wstaje do życia z zimowego snu. Jak miłość. Czy może być lepsza metafora zakochania niż kwitnące na pustyni kwiaty? Zapach, którego nie da się zapomnieć albo budzone wiosną, spływające z zaśnieżonych gór strumienie? Z przyjemnością zapraszam wszystkich zakochanych i tych ciągle szukających swojej miłości na zabój i całe życie do obejrzenia klipu" - zachęca Mikołaj Jaroszyk.

Swoją muzyczną drogę rozpoczynał w hardrockowych zespołach (Smudge, Borzoi, Magnolia) i rock'n'rollowi jest wierny do dziś (Burn This Song), ale nie uznaje gatunkowych ograniczeń. Romansuje z alt popem i zmysłową elektroniką - piosenki duetu The Forevers, który współtworzy ze swoją siostrą, mieszkającą na stałe w USA wokalistką Natalią Safran, magazyn "Billboard" opisał jako: "rocker chill - muzyka z klasą, wprowadzającą w błogi stan". Ich utwór "All I Feel Is You" muzycznie domyka "Godziny", czyli ostatnią produkcję filmową, w której wystąpił zmarły tragicznie w 2013 r. Paul Walker, będąc jednocześnie jedyną użytą w tym przejmującym obrazie piosenką.