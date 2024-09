Wielki gwiazdor wraca do Polski. To najbardziej oczekiwany koncert 2025 roku?

Fani Justina Timberlake'a z niecierpliwością oczekują występu, na którym usłyszą utwory z jego najnowszego, szóstego albumu studyjnego "Everything I Thought It Was". Album ten miał swoją premierę na wszystkich platformach streamingowych, zyskując uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Wśród hitów, które zdobywają popularność na całym świecie, znajdują się m.in. "Drown" oraz "Selfish" - pierwszy solowy singiel Justina od czasu wydania płyty "Man Of The Woods" w 2018 roku.