Wieczne "Bailando". Oto co się stało z Looną. Tak wygląda dziś

Marie-Jose van der Kolk - mówi wam coś to nazwisko? No właśnie nie. A Loona? O, to już lepiej, prawda? A już utwór "Bailando" zna każdy, kto urodził się przed 1990 rokiem. Dyskotekowa końcówka wieku bezapelacyjnie należała do tego przeboju. 16 września holenderska artystka obchodzi 50. urodziny. Sprawdźmy, co u niej słychać.