W premierowym odcinku specjalnym "Jaka to melodia?" Robert Janowski gościł Marka Dutkiewicza (autor tekstu m.in. do utworu "Jolka, Jolka pamiętasz"), Andrzeja Sikorowskiego (wokalista grupy Pod Budą) oraz M arcina Kusego (dziennikarz muzyczny).

Do trzeciego etapu przeszli Marek Dutkiewicz i Marcin Kusy, a jedną z kategorii była "Kobieta - polski przebój". To właśnie tam pojawiła się piosenka "Małgośka" Maryli Rodowicz .

Maryla Rodowicz wróciła do TVP? "To jest dziwne"

"To jest dziwne i nie wiem, jak to wytłumaczyć, że nie jestem zapraszana do żadnego koncertu letniego, których TVP robi dużo. Poza tym nie zaproszono mnie do Opola, na sylwestra i tak dalej. Nigdzie mnie nie ma" - komentowała dalej.