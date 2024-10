Choć Natalia Szroeder nigdy nie zabierała głosu w sprawie rozstania z raperem Quebonafide , czyli Kubą Grabowskim, to właśnie teraz zdecydowała się opowiedzieć o złamanym sercu. Piosenka "Północ" poniekąd potwierdzała informacje o rozstaniu pary, jednak teraz wiemy, że to właśnie Natalia zdecydowała się zakończyć wieloletni związek.

"Choć na co dzień otaczało mnie mnóstwo ludzi, skazywałam się na samotność. Byłam tak pogubiona, że nie wiedziałam, czego chcę. Dlatego to słuchanie samej siebie było bardzo istotne. Stałam w obliczu konieczności podjęcia trudnej, kluczowej decyzji, z którą borykałam się przez długi czas. Było mi niewygodnie, czułam się nieszczęśliwa i samotna. Miotałam się, nie wiedziałam, co robić" - zdradziła piosenkarka w wywiadzie dla magazynu "Elle", potwierdzając jednocześnie, że to właśnie ona zdecydowała o zakończeniu związku z polskim raperem.