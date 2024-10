Sting to muzyk, który międzynarodową sławę zyskał jako wokalista i basista rockowej grupy The Police. Zanim rozpoczął udaną karierę solową, wraz z gitarzystą Andym Summersem i perkusistą Stewartem Copelandem założył zespół, który zgrabnie łączył rocka, elementy new wave i muzykę reggae. Z każdym kolejnym albumem o grupie robiło się głośniej - i w mediach, i w środowisku fanowskim, które z czasem zaczęło potężnie się rozrastać.

Płyty "Outlandos d'Amour", "Reggatta de Blanc" i "Ghost in the Machine" zostały świetnie przyjęte przez krytyków, jednak to krążek "Synchronicity" z 1983 roku odniósł największy sukces. W 1985 roku Sting rozpoczął karierę solową oraz zaczął eksplorować różne gatunki muzyczne - zagłębił się w pop, elementy klasyczne i bardzo dobrze znany mu jazz. Oto TOP 10 największych przebojów Stinga!

1. "Every Breath You Take"

Utwór najchętniej kojarzony z grupą The Police stał się również elementem, który na stałe przyległ również do twórczości samego Stinga. To piosenka kultowa, dla wielu nostalgiczna i pełna zadumy. Zyskała masę prestiżowych nagród, zaś w 2019 roku BMI uznało ją za najczęściej graną piosenkę w historii radia. I nie ma co się dziwić, bo "Every Breath You Take" ma w sobie wszystko to, co jest potrzebne hitowi przeżywającemu pokolenia.

2. "All for Love"

Sting jest w stanie zrobić wszystko dla miłości. I udowodnił to w kolaboracji z Bryanem Adamsem oraz Rodem Stewartem na pozycji, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu "Trzej muszkieterowie". Wydana w 1993 roku piosenka zajęła zaszczytne 1. miejsce na amerykańskiej liście "Billboard Hot 100", a zanim stała się niekwestionowanym hitem w Polsce, królowała w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Szwecji, Norwegii i Australii. Z czasem stała się klasykiem, bez którego trudno było wyobrazić sobie wolniejsze potańcówki.

3. "If You Love Somebody Set Them Free"

Złota zasada, którą Sting starał się przekazać tuż po rozpoczęciu kariery solowej. Piosenka została wybrana na pierwszy oficjalny singel muzyka i pochodzi z jego debiutanckiego krążka, zatytułowanego "The Dream of the Blue Turtles". Jazzowe melizmaty Sting połączył z nowoczesnym sznytem, co przyniosło mu kolejny sukces. "Jeśli kogoś kochasz, pozwól mu odejść" - głosi artysta, nadając utworowi pozornie smutny charakter. W istocie piosenka jest dynamiczna, jasna, stara się radzić i mówi, jak się cieszyć. Sting stwierdził, że napisał ten numer jako "antidotum" na piosenkę zespołu The Police "Every Breath You Take", którą przecież też sam napisał. Jak można zauważyć, wokalista bardzo dobrze poznał dwie strony medalu.

Sting - artysta o wielu obliczach AFP

4. "King of Pain"

Utwór pochodzący z najpopularniejszego krążka grupy The Police, "Synchronicity". Stał się drugim oficjalnym singlem i, co prawdopodobnie nie dziwi, również szturmem dotarł na sam szczyt list przebojów. Piosenka została zainspirowana rozstaniem Stinga z jego pierwszą żoną. "Wyczarowałem symbole bólu i powiązałem je ze swoją duszą. Czarna plama na Słońcu wydała mi się bardzo bolesnym obrazem i poczułem, że to właśnie moja dusza znajduje się na Słońcu. [Utwór] to po prostu projekcja uczuć do świata symboliki, a to jest właśnie istota poezji” - wyznał artysta.

5. "Every Little Thing She Does Is Magic"

Piosenka charakteryzowana jako new wave, z elementami reggae, pochodzi z czwartego krążka The Police - "Ghost in the Machine". Teledysk do utworu, podobnie jak on sam, jest figlarny, romantyczny i po prostu śmieszny. Chłopaki grają w studiu nagraniowym, bardzo dobrze się bawią, potem przenoszą się w plener i zachwycają swoją muzyką lokalną społeczność. "Every Little Thing She Does Is Magic" to utwór świeży, odmóżdżający, ale w kontekście popowej struktury bardzo mądrze zbudowany. Nic dziwnego, że chłopaki tak dobrze bawili się na planie.

6. "We'll Be Together"

Innowacja przyjmuje tu maskę o czarno-białych kształtach. Utwór pochodzący z drugiego solowego projektu Stinga zdradza, co tak naprawdę przez te wszystkie lata drzemało w artyście. "Moja miłość jest płomieniem. Dzisiejszej nocy będziemy razem" - zarzuca wokalista, idealnie łącząc treść piosenki z budzącym destrukcje klipem. Walka, policja, dołek, dziarska choreografia, piękna kobieta - i mamy kolejny hit Stinga.

7. "Fortress Around Your Heart"

Piosenka została zainspirowana rozwodem Stinga. Ból, który odczuwał po rozpadzie swojego pierwszego małżeństwa, skłonił go do napisania kilku swoich największych hitów, w tym wspominane wcześniej "Every Breath You Take" i "Wrapped Around Your Finger". Artysta napisał "Fortress Around Your Heart" w studiu na Barbadosie w 1985 roku. Przysłuchując się uważnie, w kompozycji możemy usłyszeć solo saksofonowe Branforda Marsalisa. "'Fortress' opowiada o uspokojeniu, o próbie zniwelowania różnic między jednostkami. Centralnym obrazem utworu jest pole minowe, które rozkładamy wokół tej drugiej osoby, aby spróbować ją chronić. Potem zdajemy sobie sprawę, że musimy przez nie przejść z powrotem. Myślę, że to jeden z najlepszych refrenów, jakie kiedykolwiek napisałem" - wyznał Sting.

8. "All This Time"

Kolejny, już trzeci rozdział w solowej karierze Stinga. Piosenka pochodzi z krążka "The Soul Cages". Pomimo swojego mrocznego tekstu, dynamiczna melodia piosenki niweluje makabryczny wydźwięk warstwy lirycznej. To historia wybierania własnej ścieżki w obliczu innych, bezpieczniejszych wyjść. Tekst utworu nawiązuje do śmierci ojca Stinga, symbolizowanej w teledysku przez obraz młodego chłopca, Billy'ego, który po śmierci ojca pragnie pochować go w morzu, zamiast poddać go katolickiemu obrządkowi. Klip, oczywiście ze względu na temat, jest oczywiście utrzymany w słodko-gorzkiej stylistyce, jednak przemawia przez niego humor i radość.

9. "Don't Stand So Close to Me"

Główny singiel z trzeciego albumu The Police - "Zenyatta Mondatta". Muzykę i słowa napisał sam Sting. Kiedy piosenka została wydana, wywołała lekką kontrowersję, a to wszystko ze względu na temat, który postawiła sobie za cel. "Don't Stand So Close to Me" opowiada o mieszanych uczuciach pożądania, strachu i winy, jakie nauczycielka szkolna żywi do ucznia, oraz o wyciągniętych konsekwencjach, gdy nieodpowiedni związek zostaje odkryty przez innych dorosłych. Wers "Tak jak stary mężczyzna w książce Nabokova" nawiązuje do powieści Vladimira Nabokova z 1955 roku, zatytułowanej "Lolita", która porusza nieco podobne kwestie.

10. "De Do Do Do, De Da Da Da"

Utwór kończący zestawienie, ale nie mniej ważny od reszty. Jest przecież pozytywnie nastrojony, nienadmuchany, prawdziwy. Zimowa aura w teledysku przywodzi na myśl te wszystkie styczniowe wyjazdy, którym warunki dyktuje śnieg, bitwa na śnieżki i grzane wino po dniu całym aktywności. "Tekst posiada swoją wewnętrzną logikę" - przyznał Sting i trudno się z nim nie zgodzić. Pozornie dziwny, a jednak kultowy.