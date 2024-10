Elton John zachwycił niespodziewanym występem na premierze filmu dokumentalnego... o sobie samym

Po występie Elton John wygłosił poruszającą przemowę, w której podsumował swoje życie i karierę. Podkreślił, jak ogromną rolę muzyka odgrywała w jego życiu, zarówno w dobrych, jak i trudnych momentach. Mimo wielu przeciwności, zawsze znajdował oparcie w swojej pasji do tworzenia i wykonywania muzyki. To właśnie ona była dla niego motywacją do dalszego działania, nawet w trudnych chwilach.

Dokument "Elton John: Never Too Late"

"Elton John: Never Too Late" to film dokumentalny, który miał swoją światową premierę we wrześniu na Toronto International Film Festival. Obraz przedstawia zarówno początki kariery artysty, jak i jego ostatnie lata, aż po końcowy koncert na Dodgers Stadium w Los Angeles, który odbył się w listopadzie 2022 roku.