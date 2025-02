" The Beach Boys to niepodważalna ikona muzyki rozrywkowej, a ich wpływ na rozwój popu i rocka trudno przecenić. Wykonawcy tacy jak Paul McCartney z The Beatles czy Syd Barrett z Pink Floyd podkreślali, jak istotna była muzyka Kalifornijczyków przy tworzeniu ich kultowych dzieł" - czytamy w informacji od organizatora.

Działający od 1961 r. zespół ma na koncie ponad 100 mln sprzedanych płyt na całym świecie. 36 singli znalazło się w amerykańskim Top 40 (najwięcej spośród tamtejszych zespołów rockowych), a cztery zdobyły pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100. W 1988 r. zespół został wprowadzony do Rock & Roll Hall of Fame , a także uhonorowany Grammy za całokształt twórczości.

Radosny, beztroski styl z bogatymi harmoniami wokalnymi i charakterystycznym dla lat 60. brzmieniem gitarowym wciąż inspiruje wielu artystów grających surf rock. Z biegiem lat ich twórczość ewoluowała. Pod wpływem The Beatles Brian Wilson postanowił stworzyć album, który przesunie granice muzyki pop. Tak powstał "Pet Sounds" (1966) - jedno z najważniejszych dzieł w historii muzyki. W latach 70. zespół powrócił do bardziej klasycznego brzmienia, a od końcówki lat 80. skupił się na koncertowaniu. Studyjny dorobek zamyka "That's Why God Made the Radio" z 2012 roku.