Powstanie kultowej już grupy Pet Shop Boys przypada na rok 1981. Neil Tennant i Chris Lowe - dwóch aspirujących muzyków, którzy mieli przed sobą świetlaną przyszłość - spotkało się wtedy w sklepie z elektroniką na Kings Road w Londynie. Ich przypadkowe wpadnięcie na siebie doprowadziło do pomysłu założenia zespołu. Grupa początkowo została nazwana West End , jednak prędko przerodziła się w Pet Shop Boys, które zapożyczone zostało od znajomych duetu, pracujących w sklepie zoologicznym.

Już pierwszy album duetu z Wielkiej Brytanii odniósł niesamowite wyniki sprzedażowe. Krążek zatytułowany został "Please" i zapewnił formacji globalną rozpoznawalność. Fani z całego świata oszaleli na ich punkcie i tylko czekali, aż duet rozpocznie prace nad drugą płytą.

Na fali sukcesu debiutanckiego albumu Pet Shop Boys błyskawicznie zaczęli pisać i nagrywać nowe piosenki. Finalna wersja albumu "Actually" trafiła do sklepów we wrześniu 1987 r. Drugi album grupy promował singiel "It’s a Sin", który z czasem zdefiniował brzmienie formacji i stał się jednym z ich najpopularniejszych przebojów.