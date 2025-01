Taylor Swift wręczy jedną z Grammy 2025. To nie koniec niespodzianek

Informację tę ogłoszono 30 stycznia. W mediach społecznościowych pojawił się post na X (dawniej Twitterze) z pytaniem "Are you ready for it?", nawiązującym do słów jednego z hitów. Jak się szybko okazało Taylor Swift będzie jedną z gwiazd wręczających statuetki podczas 67. edycji nagród Grammy.