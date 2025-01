Niedawno pisałem o fenomenie Addison Rae, która jest coraz częściej porównywana do charakternej Britney Spears z początku lat 2000. Ta młoda twórczyni sławę osiągnęła na TikToku, gdzie tańczyła do trendujących dźwięków i dzieliła się z fanami swoim influencerskim życiem. Po czasie celebrytka zrozumiała, że nie chce nią być przez całe życie - postawiła na branżę muzyczną, podobnie jak Tate McRae, która przygotowuje się właśnie do premiery swojego nowego krążka "So Close To What".

Kim jest Tate McRae? Młoda gwiazda rewolucjonizuje pojęcie popowego performance'u

Tate McRae, a właściwie Tate Rosner McRae, urodziła się 1 lipca 2003 roku w Calgary. Zaczęła rekreacyjnie trenować taniec w wieku sześciu lat, zaś większą popularność zyskała, gdy w wieku zaledwie 13 lat została pierwszą kanadyjską finalistką w amerykańskim reality show "So You Think You Can Dance". Jej sukces nie dziwi spoglądając na fakt, iż od 11 roku życia Tate zaczęła trenować we wszystkich stylach tańca w "YYC Dance Project", czyli firmie tanecznej należącej do jej matki. Nastolatka odbyła także prestiżowe szkolenie baletowe w School of Alberta Balle.

W czerwcu 2016 roku McRae wystąpiła na koncercie Justina Biebera w jej rodzinnym Calgary podczas trasy gwiazdora "Purpose World Tour", towarzysząc mu w wykonaniu utworu "Children". Tate nigdy nie kryła swojej miłości do muzyki, która nie ma służyć tylko do zbudowania perfekcyjnej choreografii. Na swoim koncie w serwie YouTube zaczęła dzielić się coverami, dzięki czemu wpłynęła na budowę własnego fandomu.

"You Broke Me First", czyli singiel z 2020 roku pochodzący z EP-ki "Too Young To Be Sad" stał się międzynarodowym przebojem i, oczywiście za konkretną pomocą TikToka, osiągnął 17. miejsce na liście Billboard Hot 100. W 2021 roku Tate była najmłodszym muzykiem, który znalazł się na liście Forbesa "30 Under 30". Na fali popularności piosenkarka podzieliła się ze światem debiutanckim albumem "I Used to Think I Could Fly", a potem poszło już z górki.

Fani wróżą jej świetlaną przyszłość. "Nowy rok należy do Tate McRae"

Rynek muzyczny na dobre zawojowała w 2023 roku utworem "greedy", który stanął na samej górze jej komercyjnej wspinaczki. Następnie wydała wymowne "exes", kolejny hit, aby płynnie zaprosić swoich słuchaczy w świat ciepło przyjętej płyty "Think Later".

Teraz Tate McRae przygotowuje się do wydania swojego nowego krążka, zatytułowanego "So Close To What". Wydawnictwo ma trafić na półki sklepowe już 21 lutego 2025 roku, a promują je takie utwory jak "It's ok I'm ok", "2 hands" oraz "Sports car", czyli najnowszy numer, który zachwycił fanów performerki. Piosenka została napisana oraz wyprodukowana we współpracy z uznanymi twórcami hitów, między innymi z Ryanem Tedderem (Taylor Swift, Beyoncé), Grantem Boutinem (Meghan Trainor, One Republic) i Julią Michaels (Selena Gomez, Dua Lipa). Sensualny teledysk do "Sports car" w reżyserii Bardii Zeinaliego (Sabrina Carpenter, Troye Sivan) zachwycił fanów młodej gwiazdy nie tylko ze względu na niespodziewany "plot twist" pod koniec klipu. Modowy udział Bretta Alana Nelsona w projekcie pokazał Tate jako obserwatorkę własnego dynamicznego świata, pełnego elementów wielkiej mody i różnych postaci.

"Wygląda jak młoda Britney Spears, to niesamowite!", "Nie jestem jej fanem, ale tę piosenkę zapętlam. Jestem od tego uzależniony!", "Nowy rok należy do Tate", "Ten utwór przypomina mi wczesne lata 2000." - piszą zachwyceni słuchacze pod klipem do "Sports car".

Fani McRae nie mogą doczekać się nadchodzącej trasy wokalistki, w ramach której ta zawita również do Polski. 6 czerwca 2025 roku Tate McRae wystąpi w łódzkiej Atlas Arenie.

