Rae rozpoczęła swoją karierę na platformie TikTok w 2019 roku. To właśnie tam zaczęła zamieszczać filmiki, na których tańczyła do popularnych dźwięków. Addison szybko zyskała rozgłos, a jej ruchy zaczęli śledzić inni użytkownicy serwisu, co w zawrotnym tempie rozsławiło nazwisko młodej twórczyni. Ta, za sprawą jednego z viralowych układów tanecznych, pojawiła się nawet jako gość w programie " The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ".

Jak wielokrotnie powtarzała Rae, zależy jej na muzyce. Zawsze chciała być aktywna w mediach czy to przez taniec, muzykę, czy aktorstwo. W marcu 2021 roku ukazał się debiutancki singiel Addison, zatytułowany "Obsessed", który szybko podbił TikToka. Materiał miał zapowiadać długogrający projekt, jednak Rae długo nie decydowała się na wypuszczenie pierwszej EP-ki. Piosenki zaczęły nielegalnie krążyć po sieci, jednak Rae wydała je dopiero latem 2023 roku - to właśnie wtedy opublikowała EP-kę "AR", na której pojawiły się takie numery jak "I got it bad", "2 die 4" z Charli XCX, "Nothing On (But The Radio" (będące odrzutem z albumu "Born This Way" Lady Gagi), "it could've been u" czy wspomniane już "Obsessed".