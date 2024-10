Dom Krawczyków otaczał piękny ogród, w którym znajdował się także basen. To tam Krzysztof Krawczyk i jego żona Ewa wypoczywali. Posesja była odgrodzona od sąsiadów drzewami - artysta mógł dzięki temu swobodnie czuć się we własnym ogrodzie, bez obawy o wścibskich podglądaczy i paparazzi.

Przy domu legendarnego wokalisty nie zabrakło także miejsca do biesiadowania na świeżym powietrzu. W ogrodzie stał wielki stół, a przy nim dużo krzeseł. Artysta uwielbiał przy nim spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi do późnych godzin wieczornych.

"Lubił towarzystwo i przyjmować gości. Byliśmy jak bracia i tak nas nazywał. Bywaliśmy u niego. To było dla Krzysztofa miejsce odpoczynku, ale nie zamykał się. Lubił towarzystwo i przyjmował gości w swoim domu. Bardzo dużo ludzi tam bywało. Były i duże imprezy, ale i mniejsze spotkania. My też często bywaliśmy Ja, Marian Lichtman . Kiedy już rozpalało się ognisko, to już wspólne śpiewanie było obowiązkowe" - opowiadał w jednym z wywiadów Sławomir Kowalewski , będący kolegą Krzysztofa Krawczyka.

Krzysztof Krawczyk bardzo doceniał swój dom i to, że udało mu się wraz z żoną stworzyć miejsce, w którym odpoczywali i czuli się bezpiecznie. "Teraz do życia nie brakuje nam niczego. Wychodzę rano na taras. Śpiewają ptaki, żaby kumkają. Patrzę na brzozy i sad i mówię do żony: 'Ewuniu, nie wierzę, że to wszystko nasze'. I wydaje mi się, że gram w amerykańskim filmie z happy endem" - mówił po latach, na łamach magazynu "Weranda".