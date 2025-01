Tak dziś wyglądają dzieci Celine Dion. "Nie mogę uwierzyć"

W 2016 roku Rene Angelil zmarł po walce najpierw z rakiem skóry, a później gardła. "Ja dalej jestem żoną Rene. On dalej jest moim mężem. Kiedy musimy jechać na zabieg, zawsze zabieram jego zdjęcia (...). I zdjęcia mamy, oczywiście, rozwieszone w całym domu" - mówiła wokalistka w jednym z wywiadów.

"René, nie możemy uwierzyć, że nie ma cię już dziewięć lat. Nie ma dnia, żebyśmy nie odczuwali Twojej obecności, RC, Eddy, Nelson i ja. Byłeś moim największym mistrzem, moim partnerem i tym, który zawsze widział we mnie to, co najlepsze. Oddaję Ci cześć i na zawsze za Tobą tęsknię mon amour. Kochamy Cię" - czytamy pod nowym postem.