Xavier Wiśniewski próbuje swoich sił w branży muzycznej już od kilku lat. Można uznać to za swego rodzaju przeznaczenie, bowiem dorastał w środowisku pełnym muzyki. Jego rodzice są związani ze sceną - obecnie 22-letni Xavier jest bowiem synem Michała Wiśniewskiego i jego drugiej żony, Mandaryny . I chociaż poszedł w ich ślady, to jego twórczość nie ma nic wspólnego z artystycznymi dokonaniami rodziców.

Nagrania do najnowszego klipu Xaviera Wiśniewskiego miały miejsce już jakiś czas temu. Na planie zdjęciowym towarzyszyły mu najbliższe osoby, które wspierają młodego rapera w drodze na szczyt. Była to m.in. jego ukochana Weronika Fabijańska - która jest również odpowiedzialna za reżyserię wideo - a także Mandaryna i Michał Wiśniewski! Xavier ponownie połączył rodziców , a zdjęcia zza kulis kręcenia teledysku obiegły internet.

Xavier prężnie promuje swoją najnowszą muzykę w mediach społecznościowych. Zanim teledysk do piosenki "Plan" ujrzał światło dzienne na jego Instagramie pojawiło się kilka urywków, skłaniających słuchaczy do obejrzenia. Raper zaprosił też fanów do udziału w TikTokowym trendzie, który sam stworzył. Zachęcił ich do nagrywania krótkich tanecznych filmików, do fragmentu nowego utworu.