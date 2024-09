"W 2025 roku nadejdzie ostateczna opowieść o żywiołach. Będzie to historia o tym, jak pewien geniusz z Chicago zmienił nasz sposób myślenia, nasze umysły i nasze serca. (...) To opowieść o radości, uporze, miłości, bólu, magii i odkryciu samego siebie. To opowieść o Ziemi, wietrze i ogniu - Earth, Wind & Fire" - napisał na Instagramie Questlove.