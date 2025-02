Efekt trafił do sieci, a pod teledyskiem błyskawicznie zaroiło się od pozytywnych komentarzy. Wśród blisko 6 tysięcy wpisów dominują pochwały: "Hit totalny", "Ależ to jest dobre", "Petarda", "Piękna piosenka", "Królu zrobiłeś kawał cudownej roboty", "Lecimy po miliony" - czytamy.

