Simon & Garfunkel królowali w latach 60. Jeden utwór pogrążył ich relację

Ikoniczny amerykański folkowy duet Simon & Garfunkel założony został w 1963 roku, chociaż muzycy Art Garfunkel i Paul Simon tworzyli wspólnie muzykę już w drugiej połowie lat 50. jako Tom & Jerry. Wśród ich największych przebojów znajdują się "The Sound of Silence", "Mrs. Robinson" czy "Bridge over Troubled Water", które obchodzi swoje 55 urodziny. Utwór napisany został pod koniec lat 60., wyprodukowany przez duet i Roya Halee'go i wydany 26 stycznia 1970 roku razem z płytą o tym samym tytule.

Tworząc legendarny album Simon & Garfunkel dużo się kłócili

Płyta "Bridge over Troubled Water" powstawała, gdy muzycy byli już znani na całym świecie. Krążek spotkał się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem, pobił listy przebojów w ponad 10 krajach, otrzymał 6 nagród Grammy, w tym za album roku oraz sprzedała się w ilości ponad 25 milionów egzemplarzy. W momencie wydania była to najlepiej sprzedająca się płyta w historii.

Największym przebojem na albumie okazał się być tytułowy utwór, który choć nagrany został przez duet, opowiada o personalnych i kreatywnych problemach Simona z Artem i podszyty jest uduchowionym brzmieniem.

Simon interesował się muzyką gospel. Rozmawiając z CBSN opowiedział, jak wpłynął na niego utwór "Crying in the Chapel" - The Orioles: "Zachwycony byłem emocjami śpiewaków i piosenek, a słowo kaplica miało w sobie coś tajemniczego, ponieważ w wieku dwunastu lub trzynastu lat nie wiedziałem, czym jest kaplica ani jak wygląda. Prawdopodobnie byłoby inaczej, gdyby zaśpiewali 'Płacząc w synagodze'".

Inspiracją dla tytułu i tonu przeboju była piosenka The Silverstones - "Oh Mary Don't You Weep", w której główny wokalista śpiewał: "I’ll be a bridge over deep water, if you trust in my name" (tłum. "Będę mostem na głębokiej wodzie, jeśli zaufasz mojemu imieniu"). Po tych słowach, coś zaiskrzyło w Paulu Simonie i skłoniło go do napisania jednego ze swoich największych przebojów.

W rozmowie z CBSN opowiedział, jak powstała ta legendarna melodia: "To było tak po prostu. Esencja piosenki zajęła może dwadzieścia minut; pierwsze dwa wersy zostały napisane w dwie godziny. A melodia składała się z około piętnastu nut, więc była długa. Pomyślałem: 'To lepsze niż to, co zazwyczaj piszę'".

Utwór otwierają linijki opowiadające o jego trudnej relacji z Garfunkelem: "Lubię, gdy pierwsze wersy piosenki są prawdziwe, a takie były. Czułem się zmęczony z powodu problemów z Artem i innych rzeczy. Czułem się też mały. Ale potem piosenka odchodzi od wspomnień. To pochodzi z mojej wyobraźni".

Będąc jednym z ostatnich przebojów napisanych przez duet, tekst nabiera zupełnie innego wymiaru. "Bridge over Troubled Water" spędziło na samym szczycie listy przebojów w Stanach Zjednoczonych aż sześć tygodni, zostało przetłumaczone na wiele języków oraz coverowane przez gwiazdy takie jak Johnny Cash, Annie Lennox czy Bonnie Tyler.

W jednym z wywiadów Simon zdradził, że utwór w pewnym stopniu przyczynił się do rozpadu duetu w 1971 roku i był źródłem napięć między artystami: "Wiele razy na scenie, gdy siedziałem z boku... a Artie śpiewał, ludzie klaskali i wiwatowali, gdy to się kończyło, a ja myślałem: 'To moja piosenka, człowieku. Dziękuję bardzo. To ja to napisałem.' We wcześniejszych czasach, gdy wszystko było łatwiejsze, nigdy bym o tym nie pomyślał, ale pod koniec, gdy sytuacja była napięta, tak".

Garfunkel przyznał, że mimo różnic i wielu kłótni udało im się wybrnąć z tej sytuacji z klasą: "Jesteśmy silni w naszych muzycznych opiniach i mieliśmy wiele różnic, ale przez cały czas pozostaliśmy dość dżentelmeńscy".